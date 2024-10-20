Meral Akşener Geri Dönüyor, Müsavat Dervişoğlu Bizzat Davet Etti

İYİ Parti’nin son yerel seçimlerde aldığı sonuçların ardından başkanlığa aday olmayacağını açıklayarak olağan üstü kurultay kararı alan Meral Akşener’in, gerçekleştirilen kurultayın ardından İYİ Parti yönetimiyle arasına mesafe koyduğu iddia edilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Beştepe’de ziyaret etmesi ise kamuoyunda tartışmalara neden olmuş; Akşener parti mensupları tarafından da eleştirilmişti.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Akşener kamuoyunu meşgul eden gündemlere dair sosyal medya hesaplarından zaman zaman paylaşım yapıyordu.

DERVİŞOĞLU BİZZAT DAVET ETTİ

7. yılını Ankara’da kutlamaya hazırlanan İYİ Parti’den ise dikkat çekici bir hamle geldi.

Gazete Duvar’ın ‘Duvar Arkası’ bölümünde yer alan kulis bilgisine göre İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener’e özel hazırlanan davetiyeyi bizzat Akşener’e teslim ederek kendisini 27 Kasım’da Ankara Spor Salonu’nda "Adaletin Peşinde 7 Yıl" mottosuyla düzenlenecek olan programa davet etti.

İddialara göre Akşener’in bu daveti kabul ettiği ve düzenlenecek etkinliğe katılacağı öğrenildi.

Kaynak: Gazete Duvar