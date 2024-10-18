'Yenidoğan Katliamı'nda Sağlık Bakanlığı'na Çağrı

İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener de, Türkiye’nin gündemine oturan ‘Yenidoğan bebek katliamı’na sessiz kalmadı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Akşener, “Ellerinde bebek kanı olan bu ahlaksızların, kendi aralarındaki konuşmalarıyla vahşetin boyutunu gördüğümüz günlerde bu sessizlik vicdanını kıblesi bilen devlet geleneğimize yakışmıyor!” ifadelerini kullandı.

“TÜRK TOPLUMUNUN VİCDANI SİZİ OTURDUĞUNUNZ KOLTUKLARDAN KALDIRIR”

Akşener, paylaşımının devamında sorumlulara seslenirken, “Milletimizi böylesine bir sessizliğe boğup makamlarında oturanlar, şunu çok iyi bilsin ki; Siz susuyorsunuz diye Türk toplumunun vicdanı bu ahlaksızlığa alışmaz, dengesi şaşan bir adalet terazisini kaldırmaz, sizleri oturduğunuz koltuklardan kaldırır.” diyerek uyarıda bulundu.

“DERHAL HAREKETE GEÇİN”

Akşener, son olarak başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere tüm makamların sessizliğini bozarak harekete geçmesini ve ‘Bu skandala sebep olanların, göz yumanların, alan açanların behemehâl, derhâl en ağır şekilde yargılanması’ temennisinde bulundu.

Bugünlerde ülkemizde hiç olmadığı kadar rahatsız edici bir sessizlik hakim...



Sigortadan daha çok para almak için sağlıklı olarak doğan bebekleri, yoğun bakıma alarak ölümlerine yol açan bir "Yenidoğan Çetesi"nin varlığını öğrendiğimiz günlerde,



Ellerinde bebek kanı olan bu… — Meral Akşener (@meral_aksener) October 18, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem