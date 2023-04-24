Mansur Yavaş'tan AKP'ye: 1 katrilyon 700 milyon lirayı belediyenin bütçesinden kesip, çaldılar

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yardımcıları İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Ardahan’ı ziyaret etti. Yağmura rağmen Kongre Caddesi’ni dolduran Ardahanlılar, 3 lidere sevgi gösterilerinde bulundu.

YAVAŞ: “BU ARKADAŞLARDA HİÇ KABAHAT YOK”

Ankara’da tarımsal destekten sosyal yardımlara, canlı yayınlanan ihalelerden hayvancılığa katkıya, doğalgaz desteğinden çocukların beslenmesine kadar birçok alanda yaptıkları çalışmaları detaylandıran Mansur Yavaş, “Ama sürekli olarak, seçim geldiği zaman ne hikmetse devletin bekası tehlikeye giriyor. Halbuki asıl beka nerede, tehlikede nerede biliyor musunuz? Bugün işsizlik almış başını gidiyor. Fiyatlar almış başını gidiyor. Hiçbir esnaf aldığı, sattığı malın yerine aynı paradan yenisini koyamıyor. Mülteci sorunu bütün Türkiye'yi sarmış. Kiralar yükselmiş. Bunun önüne geçen yok. Artık evlerde boşanması sayıları artmaya başladı. Asıl beka sorunu budur. Aileyi tehlikeye atan budur. Alıştık artık. Her seçim biz ‘terörist’ oluyoruz. Bize oy vermiyorsan ‘teröristsin!’. 2019’da hatırlayın pazarcılar teröristi. Geçen yıl marketçiler teröristti. Şimdi Rekabet Kurumu kasaplar hakkında inceleme başlatmış. Bu ayın teröristi de kasaplar. Bu arkadaşlarda hiç kabahat yok. Bu ekonomi niye bu hale geldi? Biz nerede hata yaptık? Hiç bunları sorgulayan yok. Döviz yükselir durduramaz ya dış güçlerdir ya iş güçlerdir ya da ağızlarını gere gere ‘CeHaPe zihniyeti’ derler. ‘Bunlar gelirse yönetemez, bunlar gelirse ülke bölünür, bunlara oy veren terörist.’ Bıktık Allah aşkına. İyi bir Müslüman'ın, gerçek Müslüman'ın ağzından bal damlar. Kötü bir şey söylemez. Hakaret etmez. Nefret sözleri söylemez. Oy verdi vermedi ayrımı yapmaz. Herkesi kucaklar” diye konuştu.

“ŞU ANA KADAR 1 KATRİLYON 700 MİLYON LİRAYI BELEDİYENİN BÜTÇESİNDEN KESİP, ÇALDILAR”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İBB Başkanlığı döneminde merkezi idare tarafından engellenmediğini kaydeden Yavaş, “Ben şunu beklerdim 31 Mart seçimlerinden sonra. Balkona çıkıp, ‘Ey milletim. Bugün yerel seçimleri gerçekleştirdik. 1400 civarında belediye başkanı seçildi. Bu saatten sonra iktidar belediyesi, muhalefet belediyesi demeden, hep birlikte bu millet için hizmete başlıyoruz’ demesini bekliyordum. Ama biz, topal ördekmişiz. O yetmedi. Ankara'da, bizden önceki belediye başkanı metro yapmayı beceremediği için, bunu Ulaştırma Bakanlığı’na devretmiş. Yapmışlar sözleşmeyi, bilet gelirinin belli bir yüzdesini ödeyerek Ankara Belediyesi borcunu ödeyecekmiş. 8 Nisan'da görevi devraldım. 28 Nisan'da da bir kararname çıktı: ‘Yapılan metroların paraları, bütçenin yüzde 5’inden kesilecek.’ Ne oldu biliyor musunuz? Bu 4 yılda benden kesilmesi gereken para, en fazla 100 milyon lira olması gerekirken, şu ana kadar 1 katrilyon 700 milyon lirayı belediyenin bütçesinden kesip, çaldılar. Beni cezalandırmadılar. Ankara'da kendilerine dahi oy veren bütün AK Partilileri de cezalandırdılar” ifadelerini kullandı.

“NEFRET VE AYRIŞTIRMA SİYASETİNİN SONU GELDİ”

“Artık nefret ve ayrıştırma siyasetinin sonu geldi” diyen Yavaş, “Altı tane parti yan yana geldi. Evet, aralarında ihtilaflar da çıkabilir. Ama Türkiye'de dilimizdeki en güzel cümlelerden birisi ‘uzlaşma’ sözcüğüdür. Yan yana geldiler. 2400 maddelik bir mutabakat metni açıkladılar. Onun haricinde kim ne derse inanmayın. İmza altına alındı. Yapılacaklar orada. Tarıma yapılacak, çiftçilere yapılacak, kentlere yapılacak ne varsa destek, hepsi orada yazılı. Onun haricinde hiçbir şeye inanmayın. Ama asıl değişiklik şurada olacak: Bugüne kadar ağzından kendilerine oy vermeyenlere veya Cumhur İttifakı'na, ki biz alıştık, ‘Millet İttifakı’ dendiği zaman televizyona çıkan herkes, ‘Bunları illet, bunlar zillet.’ Sanki biz uzaydan geldik. Veya düşmanız. Biz anlamıyoruz bu dili. Neyin nesi böyle? Biz seçimi kazanacağız. Asla ve asla zafer kazanmış olmayacağız. Karşımızda düşman yok. Ağzından Cumhur İttifakı'na ve kendisine oy vermeyenlere tek kelime incitici sözü olmayan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı, 13. Cumhurbaşkanımız, inşallah Çankaya Köşkü'ne oturacak ve bu ayrım bitecek. İnşallah bu memlekette ayrımcılık ortadan kalktığı andan itibaren, baharla birlikte bütün Türkiye'ye huzur gelecek, bereket gelecek” şeklinde konuştu.

3 lider, Ardahan’ın ardından Kars Cumhuriyet Meydanı’ndaki buluşmaya doğru yola çıktı.

Kaynak: Gerçek Gündem