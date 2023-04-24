Kılıçdaroğlu: Demokrasinin önündeki en büyük engel kayyum uygulamasına da son vereceğiz

GERÇEK GÜNDEM /

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Kars'ta Halk Buluşması'nda yurttaşlarla bir araya geldi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU: KARDEŞÇE, BAYRAĞIMIZIN ALTINDA HUZUR İÇİNDE YAŞAYACAĞIZ

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Barış içinde, huzur içinde birlikte yaşayacağız. Hiç kimseyi ayrıştırmadan, kimsenin kimliğini, yaşam tarzını, inancını sorgulamadan, kardeşçe, bayrağımızın altında huzur içinde yaşayacağız. Bunun sözünü veriyorum! Sana söz Kars, ben bunu yapacağım!" diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu yurttaşlara seslendi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının satır başları şöyle oldu:

Kars'a da, Türkiye'ye de, dünyaya da bahar gelecek. Kılıçdaroğlu söz verince mutlaka yapar.

Geliriniz düştü mü? Bizim sorunumuzu çözemedilerse yapacağımız şey değiştirmek. İktidarı değiştireceğiz. Daha güzel ve ahlaklı bir iktidar getirmek hepimizin görevidir.

Kars'ta genç nüfus fazla ama doğru dürüst stadyumu yok. Genç kardeşlerime seslenmek isterim: Bulunduğunuz kentte hem iş bulmalı hem de huzur içinde yaşamalısınız.

Erzurum da dahil olmak üzere Kars, Iğdır ve Ardahan'ı özel ekonomi bölgesi ilan edeceğiz. Nasıl üretilir göreceksiniz. Orta Doğu'da ve Kafkaslarda tarım alanındaki pazar 25 milyar dolar. Bu pazardan nasıl pay alınır göreceksiniz. Hiçbir fabrika satılmayacak.

Bu ülkenin her karış toprağına demokrasiyi, barışı getireceğiz. Demokrasinin önündeki en büyük engel kayyum uygulamasına da son vereceğiz.

Emekli kardeşlerim üzülmesinler; ben 2015 tarihinden bu yana bütün emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramında en az asgari ücret kadar birer aylık ikramiye ödenmesini istedim ve savundum. Düşük verdiler. Bay Kemal'i cumhurbaşkanı seçeceksiniz. Kurban bayramında hesabınızda 15 bin TL ikramiyeyi göreceksiniz. Ananızın ak sütü kadar helal parayı çekeceksiniz.

Herkes için adaleti getireceğiz. Cumhuriyetin 100. yılında 100 bin öğretmen ataması yapıp bütün köy okullarını açacağız. Nohutu, mercimeği dışardan alıyorlar. Değiştireceğiz bunu! Üreten Türkiye'yi, herkesin kazandığı Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz! Ne ezilen ne ezen, insanca hakça bir düzeni Türkiye'ye getireceğiz.

Ben bunları söylediğimde parayı nereden bulacaksın diyorlar. Türkiye zengin bir ülke; beşli çeteye gelince para var; emekliye, çiftçiye gelince 'nereden bulacaksın' diyorlar. 27,5 yılım devlette geçti. Bütçe nasıl yapılır, tasarruf nasıl yapılır, ekonomi nasıl yönetilir... Çok başbakanla çalıştım, bunlar gibi hiç görmedim. Onları hep birlikte göndereceğiz. Bay Kemal'in gideceği yer Çankaya'dır. Savurganlık yapmadan, hak hukuk yapmadan, kul hakkı yapmadan devleti yöneteceğiz.

Uyuşturucu baronlarıyla mücadele edeceğiz. Sosyal devlet bütün kadınların güvencesi olacak. Beşli çeteden alacağım, size vereceğim. Benim parayla pulla ilgim yoktur. Kul hakkı yemem, haram yemem. Oy versin vermesin, her insana saygı duyarım. Biz millet ittifakı olarak bir aradayız. Sandığa gidin, oyunuzu kullanın ve Türkiye'nin kaderini değiştirelim. Türkiye'nin zenginliğini adil bir şekilde paylaşalım.

Suriyeli kardeşlerimizi 2 yıl içinde ırkçılık yapmadan kendi ülkelerine göndereceğiz. Barış içinde, huzur içinde birlikte yaşayacağız. Hiç kimseyi ayrıştırmadan, kimsenin kimliğini, yaşam tarzını, inancını sorgulamadan, kardeşçe, bayrağımızın altında huzur içinde yaşayacağız. Bunun sözünü veriyorum! Sana söz Kars, ben bunu yapacağım!

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MANSUR YAVAŞ: SEÇİLDİKTEN SONRA ROZETİ ÇIKARDIK

Mansur Yavaş, "Seçilirse sosyal yardımı kesecek dediler. 60 bin öğrenci şu anda okuluna ücretsiz gidiyor. Kantinde alışveriş yapamayan öğrencilerin ailelerine her ay 330 lira para yatırarak mahcup olmamalarını sağlıyoruz. Çocuklar okusun diye kreşler açıyoruz. 16 trilyon parayı toprağa gömüp Ankapark yaptılar. Susuz mahalleler var Ankara'da. Otobüs görmemiş mahalleler vardı. 5 katrilyon dinozorların parasını ödedik" ifadeleriyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde AKP döneminde aksatılan hizmetleri yerine getirmeye başladıklarını anlattı.

Yavaş, "Haksız kesilen 1.6 milyar lira Ankara halkının boğazından kesilen paradır. Kendilerine oy verenleri de cezalandılar. Saçma sapan projelere dökecek paramız yok. Bugünkü rakamla değeri 350 milyon lira olan giriş kapıları yaptılar. Ne işe yaradığını bilen yok! Parsel parsel Ankara'yı sattılar. Bu söyleyen kendi başbakan yardımcıları. Bunun devam etmesini istiyorlardı. İhalelerin tamamını internetten yayınladık. Hem dış borçları hem bunların borçlarını ödedik" ifadelerini kullandı.

Pandemi döneminde öğrencilerin internet ihtiyaçlarını karşıladıklarını hatırlatan Yavaş, AKP iktidarının hizmetlerde yetersiz kaldığını vurguladı. Yavaş AKP'y; "21 yıldır yapamadığınızı şimdi mi yapacaksınız, şu an iktidarsınız hemen yapın, 15 Mayıs'ı niye bekliyorsunuz?" diye sordu. Yavaş AKP'lilerin ekonomik krizi görmediğini vurgulayarak "Pazara inin" diye seslendi.

Mansur Yavaş, "Seçildikten sonra rozeti çıkardık. Artık koltuklarını korumak, şatafatlı hayatlarını sürdürmek için ona buna iftira atan iktidar gidecek. Duymadığımız laf kalmıyor. Sayın Genel Başkanımızdan Cumhur İttifakı'na ve onlara oy verenlere karşı kötü bir laf duydunuz mu? Bu kadar bağırdıklarına göre iktidarlarının sonunun geldiğini biliyorlar. Herkese eşit muamele yapan bir iktidar gelecek. 6 genel başkan yapacaklarını imza altına attılar, uzlaştılar. Türkçemizin en güzel kelimesi uzlaşmadır. Artık kavga etmiyorlar bundan niye rahatsız oluyorlar?" dedi.

EKREM İMAMOĞLU: BİZE 86 MİLYONA EŞİT BAKAN BİR ANLAYIŞ LAZIM

Ekrem İmamoğlu; "Milleti ayrıştırma konusunda en uzak bir duraksaması yok. Ben şaşıyorum o akla. Şehrimizde mültecilerle beraber 20 milyon insan yaşıyor. Allah şahit, gönlümü biliyor. O 20 milyon insana bir an bile farklı bakmadım, bakamam. Bu bir yönetici terbiyesidir, ahlaktır. Bundan vazgeçen ülkesine yönetici olmamalı. Bize huzur, güzel bir ülke yaşamı lazım. 86 milyon insanına eşit bakan bir anlayış lazım. Bugünkü anlayış; "Bana oy verenler abad, oy vermeyenler bertaraf olacak. Oy verenler yerli ve milli, oy vermeyenler terörist' diyor. Benim 86 milyon insanım yerli ve milli" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu yerel seçimlerde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Millet İttifakı'na yönelik suçlamaları hakkında "Bir caminin çıkışında çaldılar, hırsızlar dedi. Bir tane bile hırsız bulamadınız. Yargıladınız, bir tane bile mahkum etmediniz. Çıkıp milletten özür dilediniz mi?" diye konuştu.

İmamoğlu; "Size söz veriyorum, bu şehri ayağa kaldıracağız. Kars'ın kişi başı geliri bu ülkenin ortalamasının yarısı kadar. Bu reva mı? Benim Kars'taki çocuğum liyakatiyle, ahlakıyla, çalışkanlığıyla bu şehirde üretecek, kazanacak, istediği kademelere bu ülkede gelecek. Bu şehri pırıl pırıl Türkiye'nin vitrinine koyacağı şehir yapacağız" dedi.

Ekrem İmamoğlu; "Milletin iradesine set vurulmasına, Kars'ta da seçilmiş ismin yerine kayyum atanmasına karşıyız" sözleriyle iktidarın belediyelere yönelik uygulamalarını eleştirdi.

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Kaynak: Gerçek Gündem