Fatih Altaylı: Bakan Bey beğenmemiş olabilir, zerre önemi yok

Gazeteci Fatih Altaylı, Fazıl Say'ın bestelediği 100. yıl marşını beğenmediğini söyleyen Bakan Mustafa Varank'a yanıt verdi: "Bu gibi konularda bakanların ve hatta onların amirlerinin görüşlerinin zerre önemi yoktur. Kararı verecek olan halktır, zamandır."

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Fatih Altaylı: Bakan Bey beğenmemiş olabilir, zerre önemi yok

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, piyanist Fazıl Say'ın cumhuriyetin yüzüncü yılı için bestelediği marşı beğenmediğini söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'la ilgili konuştu.

"Bakan Bey elbette müzik uzmanı değil, görüşü uzman görüşü olmayabilir ama görüş görüştür. Beğenmemiş olabilir. Bu beğenmeyişinde samimi olabilir, siyasi nedenlerle, Fazıl’ın duruşu nedeniyle beğenmemiş de olabilir" diyen gazeteci, şöyle devam etti:

"Açık söyleyeyim, bu gibi konularda bakanların ve hatta onların amirlerinin görüşlerinin zerre önemi yoktur. Kararı verecek olan halktır, zamandır. Türkiye Cumhuriyeti’nin 10. yılı ve 50. yılı için de marşlar bestelenmişti. 10. yıl marşının sözlerini Faruk Nafiz Çamlıbel ve Behçet Kemal Çağlar birlikte yazmış, bestesini ise Cemal Reşit Rey yapmıştı.

50. Yıl Marşının sözlerini Bekir Sıtkı Erdoğan yazmış, Necil Kazım Akses tarafından bestelenmişti. 10. Yıl Marşı hala dillerde, milyonlar ezbere okuyor, 50. Yıl Marşını ise pek hatırlayan yok. 100. yıl için muhtemelen başka marşlar da bestelenecektir.

Bunlardan birini geçtiğimiz günlerde değerli Erol Evgin, Birebir’de seslendirdi. Başkaları da yapılacaktır.  Hangisinin kalıcı olduğuna ya da olacağına ise ne bakanlar karar verir ne başkası. Tek hakem zamandır.

Ama bugün için merak ettiğim şudur; Fazıl Say’ın marşını beğenmediğini açıklayan Bakan, acaba Fazıl bu marşı Togg için bestelemiş olsaydı yine beğenmeyecek miydi!

NOT: Sen beğendin mi diye soranlar için söyleyeyim. Bir sanatçının eserini beğendim ya da beğenmedim diye sınıflayamam, haddimi bilirim."

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Fazıl Say Mustafa Varank Fatih Altaylı
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