Selvi Kılıçdaroğlu, deprem bölgesine gitti: Çocuklara gülümsedim ama içim çok yaralı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla deprem bölgesini ziyaret eden Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinden bir video paylaştı.

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Selvi Kılıçdaroğlu, deprem bölgesine gitti: Çocuklara gülümsedim ama içim çok yaralı

Selvi Kılıçdaroğlu, yolda çektiği bir videoyu dün akşam Twitter hesabında yayınladı. Kılıçdaroğlu, videoya, “Sevgili dostlar, eğitici oyun setlerini deprem bölgesi çocuklarına getirdik, her biriyle kucaklaştım. Çocukların yüzlerindeki gülümseme tarif edilemeyecek kadar güzel. Ama ne yalan söyleyeyim, buralar iyi değil. Çocuklara gülümsedim ama içim çok yaralı. Çok çalışmamız lazım, çok” notunu düştü.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Hayırseverlerin ve Beylikdüzü Belediyesi’nin yardımları ile getirdiğimiz eğitici setleri çocuklara dağıttık. Malum bugün 23 Nisan Çocuk Bayramı. Çocuklarımızın da yüzü biraz gülsün istedik. Gerçekten de biraz güldüler, tebessüm ettiler. Onların gülmesi bizi çok memnun etti, çok sevindik.

"BURALAR ÇOK İYİ DEĞİL"

Ama istiyoruz ki her an için gülümsesinler. Sevgili dostlar, buralar çok iyi değil kötü yani. Daha çok çalışmamız lazım ve yeterince yardım gitmemiş. Hakikaten de kötü durumdalar. Bu işlerin uzun süreceğini de biliyoruz. İstiyoruz ki çocuklarımızın bu gülümsemesini her zaman görelim. Her zaman güzel yaşasınlar.”

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Selvi Kılıçdaroğlu 2023 seçim
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