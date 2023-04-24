Mehmet Aslantuğ: Bunları yapanlar vatanperver ise vatan haini olmayı göze alıyoruz

Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) Muğla milletvekili adayı Mehmet Aslantuğ, Akbelen Ormanı'nda çektiği videoda "Kendini bu vandallıkların önüne atan insanlar vatan haini ve bunları yapanlar da vatanperver ise, biz vatan haini olmayı göze alıyoruz. Hesap soracağımızı beyan ediyoruz" ifadesini kullandı.

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Türkiye İşçi Partisi'nin Muğla'dan milletvekili adayı olarak gösterdiği Mehmet Aslantuğ, Milas ilçesine bağlı Akbelen Ormanı'ndan seslendi. 

Termik santrallere linyit sağlayan açık maden ocağı için kesilen ağaçların olduğu alanda konuşan Aslantuğ, "Kendini bu vandallıkların önüne atan insanlar vatan haini ve bunları yapanlar da vatanperver ise, biz vatan haini olmayı göze alıyoruz. Hesap soracağımızı beyan ediyoruz" dedi. 

Aslantuğ paylaşımında şu ifadelere yer verdi: 

"Ülkenin bugününe ve yarınına değil, halkına ve halkının yararına değil; birilerine çıkar sağlamak üzere böyle bir vahşete tanıklık ediyoruz.

Kâh burada Milas ormanlarında, kâh Kaz Dağları'nda, kâh Karadeniz'de ya da yurdun birçok yerinde insan hak ve özgürlüklerin peşine düşen arkadaşlarımız, başkaca dertlere elini uzatan, bedenini uzatan arkadaşlarımız; 'kişisel konforundan' vazgeçip kendini bu vandallıkların önüne atan insanlar vatan haini ve bunları yapanlar da vatanperver ise, biz vatan haini olmayı göze alıyoruz. Hesap soracağımızı beyan ediyoruz.

Yüzlerce köyü, köylüğü; insanın vicdanına emanet doğayı ve diğer canları talan edenlere; vahşi, şahsi çıkarı için çocukların geleceğini çalanlara inat: 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Kutlu olsun.' "

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Mehmet Aslantuğ Türkiye İşçi Partisi - TİP
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