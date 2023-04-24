Ankara'nın seçimler öncesi yanıt aradığı soru: Putin, Akkuyu’ya gelecek mi Erdoğan’a destek verecek mi?

Rusya lideri Putin, 21 yıllık iktidarında ilk kez seçim anketlerinde geride görünen dostu AKP lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek verecek mi? Türkiye’nin yanıt aradığı soru bu. Gerçek Gündem, sorunun yanıtını konuyla ilgili kaynaklardan öğrendi.

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Ankara'nın seçimler öncesi yanıt aradığı soru: Putin, Akkuyu’ya gelecek mi Erdoğan’a destek verecek mi?

Gerçek Gündem-Kulis/Analiz

Türkiye ile Rusya ilişkileri uzun zamandır çok iyi. NATO üyesi olması ve Ukrayna-Rusya savaşındaki pozisyonuna rağmen Türkiye kuzey komşusuyla ilişkilerini Cumhuriyet’in ilk 10 yılındaki seviyeye getirmiş durumda. Bu durumun oluşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin’in dostluklarının etkisi yadsınamaz.

2015 yılındaki uçak krizi sonrası belki de 2. Dünya Savaşı’nın hemen sonrasındaki felaket pozisyona düşen iki ülke ilişkileri özellikle 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrası öyle gelişti ki Rusya’nın Ankara Büyükelçisi -bugün hala üzerindeki kuşkular dağılmamış olsa da- suikast sonucu öldürülmesi de Libya iç savaşında farklı kamplarda olmaları da o güveni sarsmadı. 

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PUTİN’İN ZOR KARARI: “ERDOĞAN’A DESTEK VERMEK YA DA VERMEMEK”

Rusya lideri Putin, 21 yıllık iktidarında ilk kez seçim anketlerinde geride görünen dostu AKP lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek verecek mi? Türkiye’nin yanıt aradığı soru bu. Bunun için Rusya Cumhurbaşkanı’nın önünde çok önemli bir fırsat var. Tıpkı Karadeniz’den çıkarılan doğalgaz ya da TGC Anadolu gibi seçim propagandasına çevrilmek istenen Akkuyu Nükleer Santrali’nde yapılacak törene katılmak.

Perşembe günü Mersin’in Gülnar ilçesinde yapılacak töreni izleyecek gazeteciler için bir akreditasyon süreci başladı. Davet metninde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı söylenirken Rusya liderinin katılıp katılmayacağına ilişkin bir işaret yok. Gerçek Gündem’in ulaştığı kaynaklar, Ankara’nın bu konudaki ısrarlı taleplerine rağmen Kremlin Sarayı’ndan henüz pozitif bir dönüş olmadığını söylüyor.

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Yarın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın İran, Suriye ve Rusya savunma bakanları ile Moskova’da yapacağı Suriye konulu dörtlü toplantı var. Bu toplantının seyri de Putin’in bu konuda bir son dakika gelişmesine neden olabilir mi? Kesin bir şekilde “Asla olmaz” demek doğru değil ancak şu an için bu çok uzak ihtimal gibi duruyor.

Gerçek Gündem’e konuşan bir kaynak, yalnız Putin için değil Rusya için de Türkiye ile ilişkilerin gözardı edilemez bir noktaya geldiğini, Rusya liderinin Erdoğan’a bu kadar açık destek vermesinin ileride bir iktidar değişimi halinde sorunlar yaratabileceğinin hesap edileceğini ve bu nedenle böyle bir fiziki ziyaretin çok gerçekçi görünmediğini dile getirdi.        

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Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan seçim 2023 Vladimir Putin Hulusi Akar
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