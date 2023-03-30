Erdoğan "Putin Türkiye'ye gelebilir" demişti: Kremlin, "Alınmış bir karar yok" dedi

Putin'in Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılışına gelebileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kremlin'den yanıt geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada, "Alınmış bir karar yok" dendi.

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Erdoğan "Putin Türkiye'ye gelebilir" demişti: Kremlin, "Alınmış bir karar yok" dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir televizyon yayınında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin açılışına gelebileceğini söylemişti.

Kremlin, Erdoğan’ın ifadelerinin ardından bir açıklama yaptı. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, "Putin'in nisan ayında Türkiye'yi ziyaret edip etmeyeceği konusunda henüz bir karar alınmadı" dedi.

Kremlin, Putin'in Türkiye'yi ziyaret etmeyi planlandığına dair haberleri bu hafta başında da yalanlamıştı.

NE OLMUŞTU?

Dün akşam (29 Mart) A Haber, ATV, A Para ve A News ortak canlı yayınında gazetecilerin soruyu yanıtlayan Erdoğan, Rusya devletine bağlı nükleer enerji şirketi Rosatom tarafından Mersin'de inşa edilen Akkuyu santraliyle ilgili açıklamada bulunmuş, 27 Nisan'daki açılışa Putin'in de katılabileceğini söylemişti.

Edoğan, "Akkuyu'yu şu anda başarılı bir şekilde sürdürüyoruz. 27 Nisan'da belki sayın Putin de gelecek veya birlikte bir online sistemle bağlanacağız ve Akkuyu'nun inşallah ilk adımını atacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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