Murat Yetkin: Diplomatik raporlarda 'Erdoğan gidebilir' denilmeye başlandı

Gazeteci Murat Yetkin, Ankara’daki bazı diplomatik temsilciliklerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kazanacağı görüşünün yer aldığı raporlarda 'kazanamayacağı' ihtimalini de eklemeye başladığını söyledi.

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Murat Yetkin: Diplomatik raporlarda 'Erdoğan gidebilir' denilmeye başlandı

Gazeteci Murat Yetkin, Ankara'daki yabancı diplomatik temsilciliklerin 14 Mayıs seçimlerinin sonucuyla ilgili değerlendirmelerinde son bir ay içinde dikkati çekici bir değişiklik gözlendiğini söyledi. 

"Yakın zamana dek gerek ülkelerin gerekse uluslararası kuruluşların değerlendirmelerinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın son düzlükte bir hamle yapıp devlet imkânlarının da gücüyle seçimi mutlaka kazanacağından pek kuşku duyan yoktu. Bir kısmı Türk anket şirketlerinin abonesi olmasına ve anket şirketlerinin büyük kısmı muhalefetin adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu önde göstermesine rağmen bu kanıyı koruyorlardı" diyen Yetkinreport.com yazarı, şöyle devam etti:

"Bu kanının yerleşmesinde 'Erdoğan kaybedeceği seçime girmez' ve 'Erdoğan kaybetse de her yöntemi kullanıp iktidarı vermez' türü yargıların yanı sıra, Altılı Masa özelinde muhalefetin çok parçalı yapısı ve bir türlü Erdoğan’ın karşısına çıkaracakları aday konusunda karar verememiş olmalarının payı vardı. Yanılmaktansa 15 Mayıs sabahı başkentlerine 'sürpriz, muhalefet kazandı' raporu yazmaları daha kolaydı.

Diplomatik camiada bu görüşü koruyanların yanı sıra merkezlerine 'Erdoğan’ın kaybetme ihtimali var' değerlendirmesini raporlayan önemli temsilcilikler gözlenmeye başladı. (...)"

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan AKP Kemal Kılıçdaroğlu seçim 2023
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