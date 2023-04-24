Davutoğlu: Erdoğan'a 'MHP'yle ittifak yapmayın' dedim, 'Büyük balık küçük balığı yutar Ahmet Bey' yanıtını verdi

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, bir dönem birlikte siyaset yaptığı Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı MHP'yle ittifak konusunda 2018 yılında uyardığını söyledi.

Habertürk TV'deki Açık ve Net programında Kübra Par'ın moderatörlüğünde gazeteciler Nihal Bengisu Karaca ve Gürkan Zengin'in sorularını yanıtlayan siyasetçi, şunları kaydetti:

"Ben 2018'de Sayın Erdoğan'a 'MHP ile ittifak yapmayın, siyasetin doğasını bozacaksınız, AK Parti'nin de MHP'nin de doğasını bozacaksınız' dedim. Erdoğan bana 'Büyük balık küçük balığı yutar Ahmet Bey' dedi. Ne oldu? AK Parti MHP'lileşti. MHP, AK Parti'nin yolsuzluklarını örten bir parti haline geldi. Ne MHP, MHP oldu. Ne AK Parti AK Partiliğini korudu. Sonunda ne oldu? MHP kitlesi İYİ Parti'ye doğru seyretmeye başladı.

AK Parti'nin bazı kitleleri de MHP'ye geçerek bir denge kuruldu. Bahçeli ve Erdoğan'ın hesabı hep şuydu; 'Bunlar bir araya gelip karşımıza ittifak kuramaz'. Altılı Masa'ya düşmanlıkları ondan. İthamları ondan. Beklemedikleri şekilde biz masayı kurunca oyun düzeni bozuldu."