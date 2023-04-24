Sinan Oğan anlattı: MHP vekiliyken annem vefat ettiğinde Kılıçdaroğlu Iğdır'daki evime kadar geldi, Bahçeli telefon bile etmedi

ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, katıldığı bir programda "Annem vefat ettiğinde Devlet Bahçeli başsağlığı bile dilemedi. Kemal Kılıçdaroğlu, Iğdır'daki taziye evine kadar geldi" dedi.

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ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, YouTube'da yayın yapan Bursa'da Bugün kanalında 'Seçim Özel' programına konuk oldu.

CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na ziyaretine ilişkin konuşan Sinan Oğan, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Oğan, "Ben MHP milletvekiliyken annemi kaybettiğimde MHP liderinden (Devlet Bahçeli) telefonla dahi bir başsağlığı mesajı alamadım. İnsani bir durum yani. 300-500 tane vekil olur, aradan kaçar ama zaten 40 vekildik. Herkes başsağlığı diledi. Kılıçdaroğlu, Iğdır'da taziye evimize geldi. Ahmet Davutoğlu aynı şekilde, o zaman başbakandı. Ama benim genel başkanım bir taziyede dahi bulunmadı. Sinan Ateş'te de aynı şekilde taziye mesajında bulunmadı. Canları sağ olsun konu o değil. Kılıçdaroğlu'nun nezaketi bu anlamda siyasetini yanlış bulsam da, hep takdir etmişimdir kibarlığını." dedi.

İşte Oğan'ın katıldığı programın tamamı:

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