Seçime AKP listesinden giriyor: HÜDA PAR'lı milletvekili adayı, Hizbullah'tan yatmış

Türkiye için kritik bir öneme sahip olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine sayılı günler kalmışken, 'Hizbullah'ın yasal kolu' olarak bilinen ve AKP listelerinden aday gösterilen HÜDA PAR'lılara ilişkin tartışmalar sürüyor.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Mersin'de dördüncü sıradan aday gösterilen HÜDA PAR Diyarbakır İl Başkanı Faruk Dinç'le ilgili yargılama sürecini köşesine taşıdı:

"HDP'li beş din adamını cenaze yıkayıcısı olarak işe aldıkları için İBB üzerindeki dava tehdidi sürüyor. Bir daire başkanı din adamlarına 100 TL'lik alışveriş kartı verdiği için PKK'ya yardım suçundan yargılanıyor.

İltisaklı muhalife belediyede yevmiyeyle ot yolmak yasakken; yargılanıp tutuklanan, propaganda CD'leri bulunduran ve derneği kapatılan Faruk Dinç, Hizbullah'la iltisakı sayesinde Cumhur İttifakı'nın milletvekili adayı olabiliyor. Üstelik Hizbullah'ın kaçırıp işkence ettiği, domuz bağıyla öldürüp mezar eve gömdüğü İslamcı feminist Konca Kuriş'in şehri Mersin'den."

İsmail Saymaz'ın 'Cumhur'un Hüda Par’lı adayı Hizbullah’tan yatmış' başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

"(...) Dinç 2007 yılında Malatya İnönü Üniversitesi'nde Eczacılık Fakültesi'nde okurken, İhya Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği'nin (İhya-Der) aktivistiydi.

İhya-Der Hizbullah'ın 2004'ten sonra oluşturduğu yasal alandaki yapılanmalarından biriydi. Cezaevinden salıverilen Hizbullahçılar örgütün talimatı doğrultusunda Diyarbakır, Batman, Şırnak, Adıyaman ve Elazığ'da Mustazaf-Der, Umut-Der, Vahdet-Der, İkra-Der ve İhya Der'i kurdular.

İHYA-DER

Malatya'daki Hizbullahçılara gelince…

Önce Vuslat Kitabevi ve Esnaf Mescidi'nin etrafında toplandılar. 2007'de merkezi Elazığ'da bulunan İhya-Der'in Malatya Şubesi'ni kurdular. Hizbullahçı erkeklerin eşleri Hayrın Yolcuları Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği'ni açtı. İki derneğin kurucuları Hizbullah sanıklarıydı.

Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 2009/63 esas sayılı Hizbullah Davası iddianamesine göre bu dernekleri kurmalarındaki amaç şuydu:

'Tebliğ çalışmasıyla Hizbullah'ın kötü imajını yıkmak ve eleman temini.'

İhya-Der Hizbullah'ın tabanını genişletmek için kolları sıvadı. Örneğin, 2007'de kermes düzenlendi. 2008'de Kutlu Doğum Haftası'nda panel organize edildi. Panele Hizbullahçı bir yazar çağrıldı. Atatürk'ün resmi duvardan indirildi.

2009'da Kerbela anıldı. Hizbullah'ın tiyatro grubu sahneye çıktı. Eski Hizbullah'çılardan E.K., Malatya'da dini eğitim verdi. Cezaevindeki Hizbullahçılar ziyaret edildi. Örgütün yayınlarını dağıtıldı.

EVDE PROPAGANDA CD'Sİ

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında Elazığ ve Malatya'daki İhya-Der'liler 27 Nisan 2009'da gözaltına alındı.

Şüpheliler arasında Faruk Dinç de vardı. Dinç, İhya-Der'in Taziye ve Cenaze Komisyonu üyesiydi ve altı etkinlikte görev almıştı.

Evindeki aramada çıkan CD'de, 'Hizbullah-İlim terör örgütünce propaganda amaçlı kullanılan resimler ve şahıs isimlerinin bulunduğu' tespit edildi. Tekfircilerin baş eserlerinden 'İslam'ın Hareket Metodu' adlı yasaklı kitap da bulundu.

İKİ BUÇUK AY TUTUKLU KALDI

Dinç, 30 Nisan 2009'da tutuklandı. Dinç'in de aralarında olduğu 19 sanığa üyelikten, bir kişiye yöneticilikten dava açıldı.

Dinç, mahkemede 'İhya-Der'e üye olmadığını, yasal toplantılara katıldığını, Taziye ve Cenaze Komisyonu'nda faaliyet gösterdiğini' kaydetti.

Dinç, 6 Temmuz 2009'da tahliye edildi. Dava 2010'da beraatle bitti. Gerekçeli kararda, İhya-Der'in Hizbullah ile bağlantılı olduğuna ilişkin yeterli delil bulunmadığı savunuldu.

Oysaki İhya-Der'in Elazığ'daki merkezinde ve şubelerinde görev alan 18 kişi cezalandırılmış ve derneğin Hizbullah'la bağlantılı olduğuna hükmedilmişti. İhya-Der kapatılırken, yerine Yeni İhya Der açılmıştı.

Dinç tahliye olduktan sonra okulunu bitirdi. Hizbullah'ın şehit ettiği Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ın şehri Diyarbakır'da Hüda Par'ın İl Başkanı oldu."

'KHK'LILAR AKLANMASINA RAĞMEN 'İLTİSAKLI' DİYE İŞİNE DÖNEMİYOR'

Saymaz, bu noktada kendisine "Ama Faruk Dinç yargılandı ve aklandı", "Adli sicil kaydı tertemiz, sabıkası yok" denilebileceğini belirterek kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile ihraç edilen ancak aklanmasına rağmen 'iltisaklı' diye işine dönemediğini hatırlattı.

Depremzede KHK'lıların yardım alamadığını vurgulayan Saymaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkında terör örgütleriyle iltisaklı kişileri işe aldıkları iddiasıyla yürülen terör soruşturmasının sürdüğünün altını çizdi: "İltisak derken, kimininki yıllar önceki gözaltıdan, kiminki tutuklu akrabadan, kimininki atılan bir tweetten kaynaklı."

HDP'li beş din adamını cenaze yıkayıcısı olarak işe aldıkları için iBB üzerindeki dava tehdidinin de devam ettiğini ifade eden Saymaz, şöyle devam etti:

'MUHALİF BELEDİYEDE YEVMİYEYLE OT YOLMAK YASAKKEN FARUK DİNÇ VEKİLLİĞE ADAY OLABİLİYOR'

"Bir daire başkanı din adamlarına 100 TL'lik alışveriş kartı verdiği için PKK'ya yardım suçundan yargılanıyor. İltisaklı muhalif belediyede yevmiyeyle ot yolmak yasakken…

Yargılanıp tutuklanan, propaganda CD'leri bulunduran ve derneği kapatılan Faruk Dinç, Hizbullah'la iltisakı sayesinde Cumhur İttifakı'nın milletvekili adayı olabiliyor. Üstelik Hizbullah'ın kaçırıp işkence ettiği, domuzbağıyla öldürüp mezar eve gömdüğü İslamcı feminist Konca Kuriş'in şehri Mersin'den. (...)"

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