İsmail Küçükkaya'dan seçim yazısı: "Bertaraf edilmesi gereken bir tehlike var"

İsmail Küçükkaya, 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala kaleme aldığı yazıda, "Bu kritik seçime dönük provokasyon girişimleri. Birileri ortalığı karıştırmak, suyu bulandırmak isteyebilir. Emarelerini görüyoruz. Deniyorlar." ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme:
İsmail Küçükkaya'dan seçim yazısı: "Bertaraf edilmesi gereken bir tehlike var"

Halk TV yazarı İsmail Küçükkaya, "Türkiye önemli ülke. Stratejik değeri yüksek. Burada demokrasinin işlemesi dünya açısından belirleyici ve başka coğrafyalar için model. Peki 20 yıllık bir iktidar biter mi? Bilinmez. 20 gün sonra halk karar verecek. Seçmen kullanacağı oyla ‘devam’ veya ‘değişim’ diyecek. Göreceğiz." değerlendirmesini yaparak, şu ifadeleri kullandı:

Gerçek şu: BÜYÜK BİR SINAVLA KARŞI KARŞIYAYIZ.
Cumhuriyetimizin 2. yüzyılına girdiğimiz bu yıl demokrasimiz tarihi bir eşikte. Bakalım CUMHURİYETİMİZİ DEMOKRASİYLE TAÇLANDIRABİLECEK MİYİZ?

Ancak bir riskimiz var. Aşılması gereken bir eşik. Bir tehlike; bertaraf edilmesi gereken.
Bu kritik seçime dönük provokasyon girişimleri. Birileri ortalığı karıştırmak, suyu bulandırmak isteyebilir. Emarelerini görüyoruz. Deniyorlar.

Oyuna gelmeyiz değil mi? Tuzağa düşmeyiz.

Yazının tamamını okumak için tıklayın. 

Etiketler
İsmail Küçükkaya 2023 seçim
Son Güncelleme:
Erkan Baş: Söylenecek son söz şudur; Lale devri nasıl bittiyse sülale devri de öyle bitecek! Erkan Baş: Lale devri nasıl bittiyse sülale devri de öyle bitecek!
Kılıçdaroğlu'ndan TiKTok'ta gençlere çağrı: Büte bırakmadan ilk turda bitirelim Kılıçdaroğlu'ndan TiKTok'ta gençlere çağrı: Büte bırakmadan ilk turda bitirelim
Yağ içinde kalmış ocağınızı ve fırınınızı parlatın. Ovalamanıza bile gerek yok Yağ içinde kalmış ocağınızı ve fırınınızı parlatın. Ovalamanıza bile gerek yok
Tatil planı yapanlar için! Vizesiz seyahat edilebilecek 5 Avrupa ülkesi Tatil planı yapanlar için! Vizesiz seyahat edilebilecek 5 Avrupa ülkesi
ÇOK OKUNANLAR
Ekonomistlerden döviz hesabı olanlara uyarı Ekonomistlerden döviz hesabı olanlara uyarı
İktidara yakın şirket, anket sonuçlarını paylaştı: Erdoğan ilk turda kazanıyor İktidara yakın şirket, anket sonuçlarını paylaştı
Tutuklanan Faruk Fatih Özer'in ifadesi ortaya çıktı: Her şeyi açıklamak için tarih verdi Tutuklanan Faruk Fatih Özer'in ifadesi ortaya çıktı
Erdoğan, iki ismi görevden aldı Erdoğan, iki ismi görevden aldı
İsmail Küçükkaya'dan seçim yazısı: "Bertaraf edilmesi gereken bir tehlike var" İsmail Küçükkaya'dan seçim yazısı: "Bertaraf edilmesi gereken bir tehlike var"