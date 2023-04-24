İsmail Küçükkaya'dan seçim yazısı: "Bertaraf edilmesi gereken bir tehlike var"

Halk TV yazarı İsmail Küçükkaya, "Türkiye önemli ülke. Stratejik değeri yüksek. Burada demokrasinin işlemesi dünya açısından belirleyici ve başka coğrafyalar için model. Peki 20 yıllık bir iktidar biter mi? Bilinmez. 20 gün sonra halk karar verecek. Seçmen kullanacağı oyla ‘devam’ veya ‘değişim’ diyecek. Göreceğiz." değerlendirmesini yaparak, şu ifadeleri kullandı:

Gerçek şu: BÜYÜK BİR SINAVLA KARŞI KARŞIYAYIZ.

Cumhuriyetimizin 2. yüzyılına girdiğimiz bu yıl demokrasimiz tarihi bir eşikte. Bakalım CUMHURİYETİMİZİ DEMOKRASİYLE TAÇLANDIRABİLECEK MİYİZ?

Ancak bir riskimiz var. Aşılması gereken bir eşik. Bir tehlike; bertaraf edilmesi gereken.

Bu kritik seçime dönük provokasyon girişimleri. Birileri ortalığı karıştırmak, suyu bulandırmak isteyebilir. Emarelerini görüyoruz. Deniyorlar.

Oyuna gelmeyiz değil mi? Tuzağa düşmeyiz.

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