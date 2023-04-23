Erkan Baş: Söylenecek son söz şudur; Lale devri nasıl bittiyse sülale devri de öyle bitecek!

GERÇEK GÜNDEM /

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel Gündemli Toplantı gerçekleştirildi.

AKP iktidarında toplumun karanlığa, yoksulluğa ve adaletsizliğe hapsedildiğini aktaran Erkan Baş; "Sadece 21 gün sonra 21 yıla yaklaşan bu karanlığa hep birlikte son vereceğiz. İnanıyorum, 21 gün sonra halk daha güçlü olacak! Bu kürsü sizin. Bu Meclis sizin. Bu ülke sizin ve hepinizin sokaklarda söylediğini, bir kez de buradan tekrar edeceğim. Hiç şüpheniz olmasın, yine baharlar gelecek. Türkiye İşçi Partisi adına 27. dönemde söylenecek son söz şudur: Lale devri nasıl bittiyse sülale devri de öyle bitecek!" ifadelerini kullandı.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın TBMM Genel Kurulu'na hitabı şöyle oldu:

"103 YIL ÖNCE İŞGAL EDİLMİŞ ÜLKEMİZİ KURTARMAK İÇİN KADERİMİZİ ELİMİZE ALDIK"

Sesimizin ulaştığı tüm emekçileri, gençleri, çocukları, kadınları, sevgiyle selamlıyorum. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, TBMM’nin kuruluşunda emeği geçen burada işçilerin, halkın hakkını savunan tüm vekilleri anıyor, Meclisin kuruluş yıl dönümünü kutluyorum.

103 yıl önce bir karar verdik. İşgal edilmiş ülkemizi kurtarmak için kaderimizi elimize aldık. Osmanlı sülalesinin iktidarına fiilen son verdik, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' dedik. Bu karar bugün de bizim için geçerlidir. Halkın üzerinde hiçbir güç yoktur. Meclis'in üzerinde hiçbir güç yoktur.

"CUMHURBAŞKANI SIFATI TAŞIYAN BİRİSİNİN HALK İRADESİNE SAYGISIZLIK ETTİĞİ SON 23 NİSAN OLACAK"

Halkın bu kararını yok sayan Saray Rejimi’nin son 23 Nisan’ını yaşıyoruz. Şunu tarihe not düşmek isterim, bu ucube rejimde 5. kez 23 Nisan’ı kutluyoruz ve kendini halkın üstünde gören o 'tek adam' bir kez olsun gelmeye tenezzül etmedi. Bu 23 Nisan Cumhurbaşkanı sıfatı taşıyan birisinin halk iradesine saygısızlık ettiği son 23 Nisan olacak!

Bu Meclis 5 yıldır hiç olmadığı kadar itibarsızlaştırılmaya çalışıldı. Bir sülale devrine son veren Meclis’in içini boşaltmaya yeniden bir sülale iktidarı kurmaya çalıştınız. Asla unutmayacağız…

Sülale devrinde, 50 binden fazla insanımız enkaz altında can verdi. İnsanlar enkaz altında can derdindeyken, siz onlara kendi selalarını dinletip utanmadan çadır satıp para kazanmaya çalışan bir iktidar olarak hatırlanacaksınız.

BU HALK TESLİM OLMADI

Geride kalan 21 yılda çok acılar çektik. İşsiz kaldık, aç kaldık, göçük altında kaldık, öldük ama teslim olmadık. Bu halk direndi. İnadım inat dedi. İşgalciye, krala, padişaha nasıl direnilirse öyle direndi ve teslim olmadı!

İşte bu teslim olmayanlar adına, halk adına buradan Tayyip Erdoğan’a seslenmek istiyorum. Senin devr-i iktidarın bitiyor. Senin devrin bitiyor! Çünkü bu halk birbirini seviyor. Bu halk birbirini düşman olarak görmüyor, size karşı birleşiyor. Bu halk kalacak! Siz gideceksiniz! Bu Meclis kalacak, tek adam rejimi son bulacak!

SİZ GİDECEKSİNİZ AMA İKİ ELİMİZ YAKANIZDA OLACAK

Siz gideceksiniz ama iki elimiz yakanızda olacak. İktidar döneminde yitirdiğimiz 35 bin işçi için, yitirdiğimiz tüm canlar için, hem özgürlüğüne hem yaşamına kastettiğiniz kadınlar için; tarikatların, cemaatlerin karanlığına kurban edilen gençlerimiz, Enes Karalarımız için, tutsak ettiğin arkadaşlarımız için, özgürlüklerimiz için, emeğimiz için iki elimiz yakanızda olacak ve mutlaka hesaplaşacağız.

SÜLALE DEVRİNİ BİTİRECEK, YENİ BİR DÖNEMİ HEP BİRLİKTE BAŞLATACAĞIZ

Sevgili yurttaşlar, kardeşlerim, sizlere sesleniyorum;

Ülkemizde çocuklar yatağa aç giriyorken, boş beslenme çantasıyla okula gidiyorken, vakıflarda istismara uğruyorken 23 Nisan’da neşe dolamıyoruz. Acıyla doluyoruz, öfkeyle doluyoruz, kahroluyoruz! O yüzden hep beraber en güçlü yanıtı vereceğimize inanıyoruz. Sülale devrini bitirecek, yeni bir dönemi hep beraber başlatacağız.

Bugün bu kürsüden çocukları için endişelenen anne babalara, torunlarına harçlık veremeyen dedelere ninelere, yeğenini düşünen teyzelere amcalara, kardeşlerini canından çok seven kardeşlerime sesleniyorum. Korkmayın! Biz kazanacağız.

SUSADIĞIMIZ ADALET YERİNİ BULSUN DİYE KAZANACAĞIZ

İşçiler evlerine sağ salim dönebilsinler, elleri kolları dolu kapıdan girebilsinler, çocuklarına sarılabilsinler diye biz kazanacağız. Öğretmenler atanabilsin, doktorlar mesleğini yapabilsin diye kazanacağız. Marketlerde fiyatlar insin, market çalışanları da sattıklarından evlerine götürebilsinler diye kazanacağız. Susadığımız adalet yerini bulsun diye kazanacağız.

Ve biliyoruz, yalnız değiliz! Çocukluklar umutlarını hayallerini çaldılar, o gençler bugün yanımızda. Onların sadece sınav sorularını değil emeklerini de çaldılar. Dizilerini, filmlerini, sözlüklerini, gülüşlerini çaldılar. Onlarla aynı görüşte değiller diye, hakaretler ettiler. Bırakın dünyayı gezme hayali kurmayı, kendi ülkelerini bile gezemez oldular. Menemene soğan koyacağı zaman bile iki kere düşünmek zorunda kalan bir gençlik yarattınız. Ama her şeyin bir sonu var.

21 GÜN SONRA 21 YILLIK KARANLIK DÖNEM BİTECEK

Hepsi bitecek. 20 yılını çaldığınız çocuklar büyüdü. Sizi onlar gönderecek. Bir oy verecekler saltanat yıkılacak, bir oy verecekler kaçak saray boşalacak, bir oy verecekler devlet dairelerinden tüm Erdoğan resimleri inecek. Tesadüfe bakın ki, sadece 21 gün sonra 21 yıllık bir karanlık dönem bitecek!

Ben en çok AKP iktidarında doğan, büyüyen şimdi ilk kez oy kullanacak olan arkadaşlarıma güveniyorum. Ben yaptım diyecekler, biz yaptık diyecekler. Düşmanlaştırmalara son verdik, barışı, kardeşliği yeniden getirdik diyecekler. ‘Ben gönderdim, bu esaret zincirini biz kırdık’ diyecekler. ‘Bu boğazımıza dolanan rant zincirine biz son verdik’ diyecekler.

LALE DEVRİ NASIL BİTTİYSE SÜLALE DEVRİ DE ÖYLE BİTECEK!

Sadece 21 gün sonra 21 yıla yaklaşan bu karanlığa hep birlikte son vereceğiz. İnanıyorum, 21 gün sonra halk daha güçlü olacak!

Bu kürsü sizin. Bu Meclis sizin. Bu ülke sizin ve hepinizin sokaklarda söylediğini, bir kez de buradan tekrar edeceğim. Hiç şüpheniz olmasın, yine baharlar gelecek. Türkiye İşçi Partisi adına 27. dönemde söylenecek son söz şudur:

Lale devri nasıl bittiyse sülale devri de öyle bitecek!

Kaynak: Gerçek Gündem