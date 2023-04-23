Kılıçdaroğlu 23 Nisan'da Meclis'te torunlarıyla bir araya geldi

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün TBMM’deki makamında; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda oğlu Kerem ve gelini Mine Kılıçdaroğlu’nun ikizleri İpek ve Barış ile buluştu.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda; oğlu Kerem ve gelini Mine Kılıçdaroğlu’nun ikizleri İpek ve Barış ile bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu’nun torunlarıyla olan görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.



Kaynak: Gerçek Gündem