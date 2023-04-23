Son Başbakandı: Binali Yıldırım İstiklal Marşı'nı kağıda bakarak yanlış okudu, AKP'liler alkışladı

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel Gündemli Toplantısı gerçekleştirildi

AKP'nin 14 Mayıs milletvekili genel seçimlerinde aday göstermediği eski Başbakan ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, TBMM kürsüsünde son kez konuşarak veda etti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, 16 Nisan 2017 Referandumu'yla kabul edildi ve 9 Temmuz 2018 tarihinden itibaren uygulanmaya başlandı. Binali Yıldırım, Türkiye'nin son başbakanı olarak görev yaptı.

BİNALİ YILDIRIM, İSTİKLAL MARŞI'NI KAĞIDA BAKARAK YANLIŞ OKUDU

Binali Yıldırım'ın vedasıyla birlikte AKP TBMM'de skandala imza attı. Binali Yıldırım, Türkiye'nin Anayasa'da yer alan milli marşı İstiklal Marşı'nı okuyarak Türk bayrağı açmak istedi. Ancak Yıldırım, ezbere bilmediği İstiklal Marşı'nı kağıttan da yanlış okudu.

MARŞI YANLIŞ OKUYAN BİNALİ YILDIRIM AKP'LİLER TARAFINDAN ALKIŞLANDI

İstiklal Marşı'nı yanlış okuyan Binali Yıldırım, AKP sıraları tarafından alkışlandı. Bayrağı ceketinin iç cebine koyan Yıldırım, kürsüden 'bayrakları asalım' sözüyle indi.

Kaynak: Gerçek Gündem