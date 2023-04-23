TBMM'de milletvekili sıfatıyla son kez konuşan Kılıçdaroğlu: Bu kürsüden son sözüm şudur; milletin istikbalini yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır

GERÇEK GÜNDEM /

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel Gündemli Toplantı gerçekleştirildi.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu TBMM'de konuşuyor. Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekili sıfatıyla son kez Genel Kurul'a seslendi.

AKP iktidarını ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştiren Kılıçdaroğlu, otoriter rejimin 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek milletvekili genel seçimleri ile cumhurbaşkanı seçimi sonucunda son bulacağını söyledi. Türkiye'de kararların 'tek adam'a bağlı olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın döneminin biteceğini vurguladı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle oldu:

"BU DEVLETİN ADI İLELEBET PAYİDAR KALACAK OLAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ'DİR"

TBMM 103 yıl önce askeri ve sivil makamların, en önemlisi tüm milletin başvuracağı bir makam olarak çalışmalara başlamıştır. Mustafa Kemal ve arkadaşları çok iyi biliyorlardı ki hâkimiyetini kayıtsız, şartsız eline almış bir milletin iradesi karşısında hiçbir güç ve düşman duramazdı.

Bizi Kurtuluş Savaşı'nda zaferlere ulaştıran çatısı altında bulunduğumuz Meclis'tir. Devlet kuran Meclis'tir. Bu devletin adı da ilelebet payidar kalacak olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Hem Gazi Meclis unvanı taşıması hem de devlet kurucu vasfı nedeniyle TBMM dünya siyasi, askeri, demokrasi tarihinde seçkin bir yere sahiptir. Böylesine önemli vasıflara sahip Meclis’in mensubu olmaktan gurur duyuyorum, gurur duyunuz.

Öte yandan taşıdığım milletvekili unvanıyla bu kürsüden sizlere ve bu özel oturum vesilesiyle sevgili yurttaşlarıma son kez hitap etmenin bahtiyarlığı içinde olduğumu vurgulamak isterim. Önümüzdeki seçimlerle birlikte bu sıralardaki yerlerini alacak olan TBMM’nin yeni üyelerine de şimdiden başarılar diliyorum.

"HİÇ ŞÜPHE DUYMUYORUM Kİ MİLLETİMİZ YENİ ÜYELERİNE ÜLKEMİZİ GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEME ULAŞTIRACAK İRADEYİ TESLİM EDECEKTİR"

Hiç şüphe duymuyorum ki milletimiz yeni üyelerine ülkemizi güçlendirilmiş parlamenter sisteme ulaştıracak iradeyi teslim edecektir.

Gazi Meclisimizin yasama gücü tek adam rejiminin tahakkümüne teslim edilmiştir. Bu çerçevede, yargı bağımsızlığı, fikir ve ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü ve diğer tüm özgürlüklerle bilimsel, laik eğitim yerle yeksan edilmiştir. Kamu istihdamında liyakatın ortadan kaldırılması, kamu yönetiminde kayırmacılık ve yandaşlık hâkim kılınmıştır. Kamu harcamalarında yolsuzluk yegane yöntem olarak benimsenmiş durumdadır.

"TÜM VATANDAŞLARIMIZIN GEÇİM GÜCÜ NEREDEYSE SIFIRLANMIŞTIR"

Gençler, kadınlar, çiftçiler, işçiler, iş insanları, bilim insanları umutsuzluk sarmalı içerisine sürüklenmiştir. İnatla sürdürülen yanlış dış politikanın sonucu olarak ülkemiz bölgesinde yalnızlaşmış, milyonlarca göçmene, sığınmacıya, mülteciye karşı sınırlarımız korunamamıştır.

Nihayetinde hayat pahalılığı bir kanser gibi tüm yaşamı sarmış, vatandaşlarımızın geçim gücü neredeyse sıfırlanmıştır.

Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen umutsuz olmak için hiçbir neden yoktur. Çünkü bizler uçurumun kenarındaki yıkık bir ülkeden modern bir Cumhuriyet yaratan Mustafa Kemal'in çocuklarıyız.

"BİR DÖNEMİN SONA ERMEKTE OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ VE BİLİYORUZ"

Bir dönemin sona ermekte olduğunu görüyoruz ve biliyoruz. Otoriter rejimlerin sandıkla yenilebileceğini tüm dünya görmüş olacak.

Dünyaya örnek olacak yeni bir dönemin eşiğindeyiz. Bugün için bir kişiye ait egemenlik son bulacak, egemenlik 100 yıl önce olduğu gibi kayıtsız şartsız milletin olacak. Tüm dünyaya bahar gelecek.

Çankaya Köşkü'nün tüm Türkiye'nin evi olacağı bir döneme yaklaşıyoruz. Kızılay'ın kan ve çadır satmayacağı, AFAD'ın vatandaşları enkaz altında ölüme terk etmeyeceği bir döneme yaklaşıyoruz.

"BU KÜRSÜDEN MİLLETVEKİLİ SIFATI İLE SON SÖZÜM ŞUDUR"

Bu kürsüden milletvekili sıfatı ile son sözüm şudur: Milletin istikbalini yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır.