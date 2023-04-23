Yeşil Sol Parti 20 günde 65 miting yapacak

Yeşil Sol Parti, 14 Mayıs’a kadar kalan 20 günde 65 miting düzenleyecek.

Yeşil Sol Parti Eş Sözcüleri Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İbrahim Akın, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ın gerçekleştireceği mitinglerde DTK (Demokratik Toplum Kongresi) ve HDK (Halkların Demokratik Kongresi) ile bileşen partiler ve ittifak partilerinin eşbaşkanları, başkanları, eşsözcüleri, sözcüleri ve temsilcileri de yer alacak.

Mitinglerin startı yarın (24 Nisan Pazartesi) Hakkari ve Silopi’de eşzamanlı olarak verilecek, final mitingleri ise 13 Mayıs'ta İstanbul ve Diyarbakır’da gerçekleştirilecek.