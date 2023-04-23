CHP'li Özkan'dan Urla tepkisi: Türkiye'de kayyum istemiyoruz demokrasi istiyoruz. Belediyelere kayyum atanması uygulaması 15 Mayıs'ta son bulacak

CHP Medya ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Urla Belediyesi'nin önünde çektiği videoyu bugün Twitter hesabından paylaştı.

Özkan, belediyede yaşananlara tepki gösterdiği videosunu "Türkiye'de ve Urla'da kayyum istemiyoruz! Belediyelere kayyum atanması uygulaması 15 Mayıs'ta son bulacak. Kayyum atanan Urla Belediyemiz önünden seslendik" notuyla paylaştı.

“URLA'NIN HALİNİ BİR GÖRSENİZ İÇLER ACISI URLA'NIN HALİNİ GÖRSENİZ OTURUR AĞLARSINIZ”

Özkan, şunları söyledi:

"Urla Belediyesi'nin önündeyiz. Bu belediye kayyum tarafından yönetiliyor. Kayyum Urla'yı perişan etmiş durumda. Her bir sokak köstebek yuvası gibi. Girmek mümkün değil çıkmak mümkün değil. Kayyumlar yoluyla demokratik yolla seçilmiş insanların seçilmişliklerine son vererek, insanların demokrasi içinde yaşamasını engelleyerek, otokrasiyle bu yolları bozanları, Urla'yı yönetemeyenleri hesaba alacağız. Hiç oradan kurtuluş yok. Yönetemedikleri işi yönetemiyorlarsa bırakıp gidecekler. 15'i sabahı Urla halkı bunun hesabını sormuş olacak. Ondan sonra hukuk süreci başlayacak. Ne yaptıklarını ne ettiklerini önlerine koyacağız. Onlar da hesap verecekler.

Urla halkına söz veriyoruz. Onların demokratik yollarla seçtiği insanları engelleyenleri, demokrasiyi engelleyenleri hukuk önünde hesap vermeye hukuk önünde ne yaptıklarını anlatmaya fırsat tanıyacağız. Bu çok önemli bir şey. Urla'nın halini bir görseniz içler acısı. Urla'nın halini görseniz oturur ağlarsınız. Böyle şey olmaz.

“TÜRKİYE'DE KAYYUM İSTEMİYORUZ DEMOKRASİ İSTİYORUZ”

Belediye başkanlarımızın yaptığı bütün yolları, alt yapıyı perişan ederek, Urla'yı yönetilemez kılarak, içinden çıkılmaz bir kent haline getirerek Urla'ya verdikleri zararın hesabını verecekler. Urla'da kayyum istemiyoruz. Türkiye'de kayyum istemiyoruz. Demokrasi istiyoruz. Demokrasi için sonuna kadar mücadele edeceğiz."

Kaynak: Gerçek Gündem