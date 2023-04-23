AKP arabayı seçim kampanyası için mi üretti? İmamoğlu: Bizim talebimiz onlarda var hemen TOGG almaya hazırım ama henüz bize bir cevap ulaşmadı

Tarihi Yarımada'da kullanılması için elektrik araç TOGG isteyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, taleplerine hala yanıt alamadıklarını açıkladı. İmamoğlu, "Bizim yazımız da talebimiz de onlarda var. Hemen TOGG almaya hazırım ama henüz bize bir cevap ulaşmadı" dedi.

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AKP arabayı seçim kampanyası için mi üretti? İmamoğlu: Bizim talebimiz onlarda var hemen TOGG almaya hazırım ama henüz bize bir cevap ulaşmadı

AKP ve MHP’nin ana omurgasını oluşturduğu Cumhur İttifakı, seçim kampanyasında sıklıkla Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) aracını kullanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) aracı almak için yaptığı çağrıyı yineledi ve henüz yanıt alamadığını söyledi.

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'ÖNCE KAZAKİSTAN'A YOLLAYACAĞIMIZA...'

Shiftdelete'nin YouTube kanalında röportaj veren İmamoğlu, İstanbul'un elektrikli otomobile geçmesine dair hedeflerini anlattı. "TOGG'a biner misiniz?" sorusuna "Niye binmesin?" diyen İmamoğlu, şöyle konuştu:

"TOGG'dan araba talebinde bulundum. Hem şahsen hem kurumsal olarak. İlk alımlardan 'şu kadar adet almalıyız' diye yazı da yazdım. Henüz bize cevap verilmedi.

Benim önerim; Kazakistan'a araba yollamaktansa, ya da Azerbaycan'a -tabii onlar da bizim kardeş ülkelerimiz ama- bizlere ihtiyaçlarımızı sağlasınlar. 100 tane araba almaya hazırız. Konuşalım, alalım. Taksiyi TOGG'la üretelim. İstanbul'da makam araçlarında vs. TOGG'a dönelim, biz hazırız. Bizim yazımız da talebimiz de onlarda var. Hemen TOGG almaya hazırım ama henüz bize bir cevap ulaşmadı."

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TOGG OLMAZSA TESLA

İmamoğlu, birçok bakanın TOGG kullanmasına atıfta bulunarak "Hepsinin 100 katı hava attırırım o arabaya İstanbul sokaklarında. Ben hazırım yollasınlar hemen bir tane” ifadelerini kullandı.

Elektrikli araç Tesla'nın Türkiye'ye giriş yapmasını da değerlendiren İmamoğlu, "Biz şimdilik TOGG'u bekleyelim de. TOGG'u alabilirsek onla devam edelim. Baktık olmadı Tesla'ya geçeriz" dedi.

GEÇEN SENE DE İSTEMİŞTİ

İmamoğlu Kasım 2022'de bir açıklamayla "Tarihi Yarımada’da kullanmak için yerli ve milli TOGG’dan 100 adet elektrikli araç talebimiz oldu. Bu açıklamayla, TOGG’dan sadece Sayın Cumhurbaşkanı’nın sipariş yetkisi olduğunu yani talebimizin karşılanmayacağını öğrendik. Israrla sıramızı bekleyeceğimizi duyururuz" ifadelerine yer vermişti.

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Togg Ekrem İmamoğlu Cumhur İttifakı AKP MHP
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