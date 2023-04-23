Eski DSP lideri, 'Ecevit yaşasaydı Cumhur İttifakı'nda olurdu' diyen Aksakal'ı eleştirdi

Eski DSP Genel Başkanı Zeki Sezer, Önder Aksakal'ın "Bülent Ecevit yaşasaydı Cumhur İttifakı'nda olurdu" ifadesine tepki gösterdi.

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Eski DSP lideri, 'Ecevit yaşasaydı Cumhur İttifakı'nda olurdu' diyen Aksakal'ı eleştirdi

"Milliyetçi, vatansever, emekten yana, sol bir parti olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yer alarak katkı sunmak istediğimizi, bunun Türk siyasi hayatına yeni bir dönemin başlangıcı olacağı görüşümüzü paylaştık" şeklindeki açıklaması sonrası iktidar kanadına desteğini açıklayan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'a "Bülent Ecevit yaşasaydı Cumhur İttifakı'nda olurdu" ifadesinden dolayı eleştiriler sürüyor.

Tepki bu kez, partinin eski lideri Zeki Sezer'den geldi. 

Kısa Dalga yazarı Mehmet Çetingüleç'e konuşan Sezer, "İlkesel ve felsefi olarak DSP’nin orada değil, onun tam karşısında olması gerekirdi. DSP’nin varoluş sebebi bunu gerektirir" ifadesini kullandı. 

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