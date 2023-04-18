Erdoğan'ın safına geçen DSP'li Aksakal'dan tepki çeken sözler: 'Deniz Gezmiş Erdoğan'a oy verirdi'

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın ile Yüz Yüze programının konuğu oldu.

68 Kuşağı'nın devrimci önderlerinden Deniz Gezmiş'e ilişkin sözleri tepki çeken Aksakal, "Deniz Gezmiş'ler de tam bağımsızlık için mücadele etti. Onlar bugün olsaydı, Erdoğan'a oy verirdi, onlar da ABD karşıtıydı" dedi.

"ECEVİT, CUMHUR'U DESTEKLERDİ"

Aksal sözlerinin devamında Bülent Ecevit'in de Cumhur İttifakı'nda olacağını söyledi.

Aksakal, "Ecevit yaşasaydı Cumhur İttifakı'nda olurdu. İnsanlar ölüyor ama fikirler ayakta. O fikirler doğrultusunda bugün kime ne oy vereceğini biliyoruz" açıklamasında bulundu" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

DSP, geçtiğimiz haftalarda AKP listelerinden milletvekili adayı gösterme koşuluyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı almış; karar sonrası bir çok DSP'li isim istifa etmişti.