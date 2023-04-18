Erdoğan komünistleri hedef aldı: 'Ne kadar imansız, komünist varsa TV'lerde konuşturuyorlar'

Eskişehir'de iftar programında konuşan Erdoğan, Selçuk Bayraktar'a ilişkin eleştirilere yanıt verdi. Bu defa televizyon programları ve konuklarını hedef alan Erdoğan, "Ne kadar imansız, kitapsız komünist varsa bunları TV’lerde konuşturuyorlar. Elinize dizinize dursun" dedi.

Erdoğan komünistleri hedef aldı: 'Ne kadar imansız, komünist varsa TV'lerde konuşturuyorlar'

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir’de gençlerle iftar programında bir araya geldi.

İftar sonrası konuşan Erdoğan, damadı ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile ilgili eleştirilere yanıt verirken; televizyon programlarını ve komünistleri hedef aldı. 

Erdoğan, "Ne kadar imansız kitapsız komünist varsa bunları TV’lerde konuşturuyorlar. İşleri güçleri ‘Erdoğan bunlara bol bol para verdi’ yalanları’. Elinize dizinize dursun" ifadelerini kullandı. 

"YA NE YAPTI SELÇUK?"

Erdoğan Selçuk Bayraktar'a ilişkin ise "Yatıyorlar kalkıyorlar Selçuk aşağı yukarı. Ya ne yaptı Selçuk? Neymiş damatmış. Rahmetli babaları bankalardan kredi almadan çalıştı. Şu anda çocukları aldıkları bu terbiyeyle devam ediyor" sözlerini sarf etti. 

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