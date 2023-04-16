DSP Genel Başkanı Aksakal'ın iddiası: Ecevit de Cumhur İttifakı'nda olurdu

"Milliyetçi, vatansever, emekten yana, sol bir parti olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yer alarak katkı sunmak istediğimizi, bunun Türk siyasi hayatına yeni bir dönemin başlangıcı olacağı görüşümüzü paylaştık" şeklindeki açıklaması sonrası Cumhur İttifakı'na desteklerini açıklayan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, kendilerine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.

Aksakal, TV100'de Pınar Ardor'un programında açıklamalarda bulundu; şunları söyledi:

"Anayasamızın ilk dört maddesine saygı duyan yapılarla beraber olmak her zaman bizim için öncelikti. Rahmetli Genel Başkanımız Bülent Ecevit'in getirdiği bir kuraldı. Millet İttifakı'nın bu ilk dört maddeyle sorunu var. Bülent Ecevit de yaşasaydı Cumhur İttifakı'nda olurdu."

Bu noktada 'Hizbullah'ın yasal kolu' olarak bilinen HÜDA PAR'ın da Cumhur İttifakı'nda bulunduğunu ve resmi internet sitesinde yayınladığı programda mevcut metinde değiştirilemeyeceği belirtilen ilk dört maddeyi de kapsayacak şekilde "Yeni anayasanın değiştirilemez nitelikte hiçbir maddesi olmamalıdır" denildiğini hatırlatalım.

Millet İttifakı'nda ise bu yönde iddiası bulunan herhangi bir parti bulunmuyor.

ANAYASANIN DEĞİŞTİRİLEMEZ DÖRT MADDESİ NEDİR?

I. Devletin şekli

MADDE 1- Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

II. Cumhuriyetin nitelikleri

MADDE 2- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

III. Devletin bütünlüğü, resmî dili, bayrağı, millî marşı ve başkenti

MADDE 3- Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.

Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.

Millî marşı “İstiklal Marşı”dır.

Başkenti Ankara’dır.

IV. Değiştirilemeyecek hükümler

MADDE 4- Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2'nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.

ERDOĞAN'IN ECEVİT HAKKINDA SÖYLEDİKLERİNİ UNUTTU

Aksakal'ın "Yaşasaydı Cumhur İttifakı'nda olurdu" dediği eski Başbakan Bülent Ecevit ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sıklıkla şöyle ifadelerle hedef alındı: