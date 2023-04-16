Hulusi Akar 'vur de vuralım, öl de ölelim' sloganlarına böyle yanıt verdi: "Onun da zamanı gelecek"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bazıları bilinçli şekilde teröristleri cesaretlendiriyor, FETÖ’yü tekrar döndüreceklerini söylüyor, terörist elebaşlarını tahliye edeceklerini, hapishaneden çıkaracaklarını söylüyorlar. Buna bu millet asla müsaade etmez." dedi. Akar, salondakilerin "Vur de vuralım, öl de ölelim" sloganları üzerine Akar, "Onun da zamanı gelecek bekleyin. Şu anda Mehmetçik büyük bir başarıyla teröristlerin bütün inlerini, sığınaklarını başlarına yıktı, yıkmaya devam ediyor." yanıtını verdi.

AKP’den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Akar, Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen AKP Kayseri Aday Tanıtım Toplantısı'ndaki konuşmasında, Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde uluslararası alanda bir özne haline geldiğini söyledi.

Türkiye olmadan bölgede herhangi bir problemin çözümünün mümkün olmadığını belirten Akar, "Dolayısıyla Türkiye’nin her zamankinden daha güçlü, daha büyük olması lazım. Güçlü ve büyük Türkiye için hepimizin daha çok çalışması lazım." diye konuştu.

Türkiye’nin hak alaka ve menfaatlerini korumak için denizde ve havada da mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini belirten Akar, Türkiye’nin artık hafif silahlarını, zırhlı araçlarını, helikopterlerini, İHA/SİHA/TİHA’larını, gemilerini yapar hale geldiğini, Mehmetçiğin ihtiyacını karşılamaya çalıştığını vurguladı. Akar, "Artık durmak yok yola devam. Biz inşallah kimseye muhtaç olmadan ihtiyaçlarımızı karşılayacağız." ifadesini kullandı.

"TERÖRLE MÜCADELEDE AZİMLİYİZ, KARARLIYIZ"

Akar şunları kaydetti:

"İnşallah bu mücadelenin sonunda milletimizi, başına musallat olan bu terör belasından kurtaracağız, bundan kimsenin şüphesi olmasın.Terörle mücadelede azimliyiz, kararlıyız. Yapmak istediklerimizi de yapmakta muktediriz. İster silah, ister helikopter versinler teröristlerin arkasında kim olursa olsun bizi durduramayacaklar. Mehmetçik, 24 Temmuz 2015’ten itibaren 37 bin 732 teröristi etkisiz hale getirdi ve getirmeye devam ediyor."

TCG Anadolu’nun Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildiğini, İMECE Uydu Sistemi’nin yörüngesine başarıyla fırlatıldığına söyleyen Akar şunları kaydetti:

"Şu ana kadar 27 milyon ton tahıl ihtiyaç sahibi ülkelere ulaştırıldı.

"Teröristler birtakım siyasi partilerle işbirliği yapıyor, bu siyasi partiler de ittifaklarda buluşuyorlar"

"Bu mücadeleyi boşa çıkarmayacak, hiçbir şekilde teröristlerle anlaşmalarına müsaade etmeyeceğiz. Teröristler birtakım siyasi partilerle işbirliği yapıyor, bu siyasi partiler de ittifaklarda buluşuyorlar. Buna asil millet asla müsaade etmeyecek.

"ZİHNİYET MESELESİ"

"Herkesin bu konuda uyanık olması lazım. Mesele parti değil, zihniyet meselesi. Ülkemizin birliğine, beraberliğine saldıran bu teröristlere karşı işbirliği yapanlara fırsat vermeyeceğiz. Bazıları bilinçli şekilde teröristleri cesaretlendiriyor, FETÖ’yü tekrar döndüreceklerini söylüyor, terörist elebaşlarını tahliye edeceklerini, hapishaneden çıkaracaklarını söylüyorlar. Buna bu millet asla müsaade etmez. Buna hiçbir şekilde müsaade etmemiz söz konusu değil. Mesele bunlara karşı mücadele etmek. Bunu herkesin görmesi, bilmesi lazım.

Cumhur İttifakı’nın özelliği bu, yerli ve milli duruş. Bu duruşumuzla gelişmelere karşı tedbirlerimizi alacak, ülkemizin birliğini, bütünlüğünü koruyacak, buna zarar verilmesine asla müsaade etmeyeceğiz"

Konuşmasının sonunda salondakilere, "14 Mayıs’ta ülkemizin bekasına, savunmasına ve güvenliğine sahip çıkacak mıyız? Teröristlere solunum cihazı olanlara, onları cesaretlendirmeye çalışanlara cevap verecek miyiz? Sayın Cumhurbaşkanımızı en yüksek oyla cumhurbaşkanı makamına oturtacak, AK Parti ve Cumhur İttifakı’nı en yüksek oyla Meclis’e sokacak mıyız?" sorularını yöneltti.

Kaynak: AA