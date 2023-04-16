NYT'den Kılıçdaroğlu analizi: Erdoğan’ın zıt kutbu, sade bir vatandaş

The New York Times gazetesi, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu üzerine “Erdoğan’ın karşısına çıkan Kılıçdaroğlu sıradan vatandaş görünümüne güveniyor” başlıklı bir analiz yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun karşılaştırıldığı analiz yazısında “Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın aşırı söylemleri ve ‘sert adam’ personasından yorulmuş olabilecek seçmeni etkilemeyi amaçlıyor, Kılıçdaroğlu yalnızca Erdoğan karşıtlığı üzerinden kampanya kurmuyor; Erdoğan’ın zıt kutbu, beş yıllık dönemin sonunda emekli olmayı amaçlayan sakin bir sade vatandaş olarak kampanya yapıyor.” ifadeleri yer aldı.

Analizde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “dünya lideri” imajı karşısında Kemal Kılıçdaroğlu’nun “mütevazı mutfağından videolar çektiği” belirtildi.

The New York Times gazetesi, 14 mayıs seçimlerinin dünyanın en büyük 20 ekonomisinden olan ve NATO müttefiği olan Türkiye’yi keskin bir şekilde yeniden şekillendirebileceğini aktardı. Analizde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın anketlerde son 20 yılın en savunmasız durumunda görüldüğü paylaşıldı.

Artan enflasyonun ve hayat pahalılığının 'seçmenleri kızdırdığını' yazan The New York Times'ın analizinde şu ifadeler yer aldı:

“Şubat ayında meydana gelen ve en az 50 bin insanın ölümüne sebep olan yıkıcı depremler hükümetin yavaş müdahalesine yönelik tepkiye ve gevşek inşaat politikalarının ölüm sayısını artırıp artırmadığının sorgulanmasına sebep oldu”

Analiz şöyle devam etti:

“Erdoğan'ın dümendeki yılları, onu Türk dış politikasının yüzü haline getirdi. Erdoğan süren savaşa rağmen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşürken Ukrayna ile bağlarını sürdürdü. NATO'nun genişlemesinin önüne geçmek için Türkiye'nin vetosunu kullandı ve müttefiklerinin onun sadakatini sorgulamasına neden oldu. Kılıçdaroğlu ülkeyi farklı şekilde yöneteceğine söz verdi ve birçok Türk'ün değişime hazır olduğuna dair iddialı.”

Analiz için görüşlerini paylaşan Brookings Enstitüsü’nden Aslı Aydıntaşbaş, Kılıçdaroğlu için “Erdoğan’ın antitezi” ifadesini kullandı.

Aydıntaşbaş, “Erdoğan'ın güçlü siyasi saldırganlığına göre, o tatlı dilli bir beyefendi" ifadelerini kullandı.