Ümit Özdağ rutinini bozdu, bu kez Devlet Bahçeli'yi eleştirdi: 'Türk milliyetçiliğine ihanetin fotoğrafı'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, HÜDA PAR lideriyle fotoğrafını paylaştığı Devlet Bahçeli'ye "Bu fotoğraf Türk siyasetine Türk milliyetçiliğine ihanetin fotoğrafı olarak geçecek" diye seslendi.

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Ümit Özdağ rutinini bozdu, bu kez Devlet Bahçeli'yi eleştirdi: 'Türk milliyetçiliğine ihanetin fotoğrafı'

Özellikle son dönemde muhalefete muhalefet eden tavırlarıyla ve ırkçı açıklamalarıyla gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, alışılmışın aksine bu kez MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi eleştirdi. 

Bahçeli'nin kamuoyunda 'Hizbullah'ın yasal kolu' olarak bilinen HÜDA PAR'ın lideri Zekeriya Yapıcıoğlu ile çekilen fotoğrafını paylaşan Özdağ, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"MHP ve HÜDA PAR genel başkanları Diyarbakır'da Erdoğan için oy istiyorlar. Bu fotoğraf Türk siyasetine Türk milliyetçiliğine ihanetin fotoğrafı olarak geçecek."

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