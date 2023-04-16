Kemal Özkiraz tarih verdi, Muharrem İnce'ye seslendi: Belgeleriyle açıklayacağım

Başkanlığını yaptığı Avrasya Araştırma Şirketi'nden ayrılarak CHP'den milletvekili aday adayı olan, ancak nihai listelerde kendisine yer verilmeyen Kemal Özkiraz, kendisine 'tetikçi' diyen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yanıt verdi.

TELE 1 yayınında konuşan Özkiraz, siyasetçinin kendisine bu sözü sarf ettiği programın 17 Nisan'da yayınlanacağını belirterek şöyle konuştu:

"Ayın 17’sinde sahte anketleri kim yaptırıyormuş kim piyasaya sürüyormuş ve kimin desteğiyle yaptırıyormuş belgeleriyle göreceğiz. Belgesiyle, tarihiyle, mesajlaşmalarla ve ekran görüntüsüyle açıklayacağım. Babala TV yayınını bekliyorum. Orada söylediği bana gelen bir söz var. O sözü duymak istiyorum bende kayıtları var. Bakalım kimmiş tetikçi? Kimin milletvekili adayı yapıyormuş? Hepsini göreceğiz. Hormonlu anketlerin çıkış noktasını açıklayacağım" diye konuştu.

'NE ZAMAN TELEVİZYONA ÇIKSA OY ORANI DÜŞÜYOR'

Özkiraz, İnce'nin televizyon programlarına katıldıktan sonra oy oranlarının düşmeye başladığını vurgulayarak "Muharrem İnce alacağını iktidar tarafından alacak. Muhalefet tarafından aldıklarını da yavaş yavaş kaybetmeye başlayacak. Muharrem İnce sürekli olarak bir medya ambargosundan bahsediyor. Fakat buna müteşekkir olmalı. Çünkü ne zaman televizyona çıksa oy oranı düşüyor" ifadesini kullandı.