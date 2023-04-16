AKP'nin kurucularından Hüseyin Çelik: Seçim ilk turda bitmez, Erdoğan ile Kılıçdaroğlu birbirine yakın oylar alır

AKP'li Hüseyin Çelik, Erdoğan ile Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı yarışında birbirlerine yakın oylar alacağını savundu.

AKP'nin kurucularından Hüseyin Çelik: Seçim ilk turda bitmez, Erdoğan ile Kılıçdaroğlu birbirine yakın oylar alır

AKP'nin kurucularından olan eski Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Hüseyin Çelik, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun birbirine yakın oylar alacağını savunurken, seçimin ilk turda bitmeyeceğini belirtti.

AKP'li Hüseyin Çelik, YouTube’da yayın yapan Elips TV’ye yaptığı açıklamada seçimin ilk turda bitmeyeceğini savundu.

Çelik, “Her iki tarafta da hak ettiği halde listelere girmeyen, hak etmediği halde listelerde yer alan adaylar var. Bu bugüne mahsus değil, geçmişte de var olan bir şey. Seçimin ilk turda biteceğinin kanaatinde değilim. Sayın Erdoğan ve Sayın Kılıçdaroğlu’nun birbirine yakın oylar alacağını düşünüyorum. İkinci turda milletvekilliği konusunda ağırlık kimde ise o taraf seçimin galibi olacak ve diğer taraf kaybetmiş olmanın moral bozukluğu ile ikinci tura gitmiş olacak. Dolayısıyla birinci turdaki milletvekilliği seçimi ikinci turdaki cumhurbaşkanlığı seçimini büyük çapta belirtecektir. Seçimi savaş ile karıştırmayalım. Herkesin seçime sayılı günler kala baltalarını bileyerek beklemesi, bizim hâlâ üçüncü bir dünya ülkesi olduğumuzu gösteriyor" diye konuştu.

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