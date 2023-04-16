'Biraz üsteleyince içlerinden biri ağzından kaçırdı': Ahmet Davutoğlu'nun rahatsızlığı ortaya çıktı

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun beş partiyle birlikte milletvekili adaylarını CHP listesinden göstermesinden bu yana görülmediğini söyledi.

Partide, listelerde DEVA kadar yer bulamamalarından dolayı rahatsızlık yaşandığı ileri sürülüyordu; ancak daha sonra bunun doğru olmadığı bilgisi paylaşıldı.

"Gelecek Partililer ile dün sohbet ederken, son on gün içinde Millet İttifakı'nın bütün liderleri, farklı etkinliklerde beraber görüntü verirken Davutoğlu'nun yer almamasının nedenini sorduğumda önce söylemek istemediler" diyen gazeteci, şöyle devam etti:

Biraz üsteleyince içlerinden birisi ağzından kaçırdı:

'Ses tellerinden rahatsız; grip benzeri bir virüsün ağır etkisinde… Zatürre başlangıcı; ciğerlere kadar inmiş bir enfeksiyon rahatsızlığı çekiyor. Bir haftadır ağır geçirdi. Ancak dün (önceki gün) partinin zoom toplantısına katıldı; ancak öksürmekten orada da fazla kalamadı. Doktor olan eşi Sare Hanım başta olmak üzere, bir grup doktor tedavisiyle ilgileniyor. Durumu hızla iyileşiyor; bir iki güne meydanlarda görürsünüz…' (...)"