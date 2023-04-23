Canan Kaftancıoğlu'ndan 14 Mayıs mesajı: İstanbul'da işlem tamam

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri için sandık görevlilerinin seçim kurullarına teslim işleminin tamamlandığını açıkladı.

Canan Kaftancıoğlu'ndan 14 Mayıs mesajı: İstanbul'da işlem tamam

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sandık görevlilerinin seçim kurullarına teslimi işleminin tamamlandığını duyurdu.

Kaftancıoğlu, "Bugün sandık görevlilerinin seçim kurullarına tesliminin son günü ve İstanbul’da işlem tamam" diye yazdı.

Canan Kaftancıoğlu’nun paylaşımı şöyle oldu:

"Bugün sandık görevlilerinin seçim kurullarına tesliminin son günü ve İstanbul’da işlem tamam:) Ve iki yıldır ve son iki haftadır ve bayram seyran demeden son iki gündür ve şu anda çalışan bütün il yöneticilerimiz, ilçe başkanlarımızın vefakâr örgüt emekçilerimizin ellerine, emeklerine sağlık! Sayenizde kazanacağız ve başarının mimarı yine sizler olacaksınız!"

 
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