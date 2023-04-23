CHP'li Muharem Erkek'ten Osman Kavala paylaşımı: 14 Mayıs vurgusunda bulundu

CHP'li Muharrem Erkek, 2000 gündür hapiste tutulan Osman Kavala için bir paylaşım yaptı. Erkek, "14 Mayıs’tan sonra yargıda ve tüm kamu kurumlarında hukuk ilkelerine, insan haysiyetine ve insan haklarına saygı gösteren bir anlayış hakim hale gelecek!" dedi.

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CHP'li Muharem Erkek'ten Osman Kavala paylaşımı: 14 Mayıs vurgusunda bulundu

Gezi Davası’nda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala, hapisteki 2000’inci gününe girdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve CHP’nin bakan adayı Muharrem Erkek sosyal medya hesabından 2000 gündür hapiste bulunan Kavala için bir paylaşımda bulundu.

Erkek, “Kamuoyunun da bildiği ve yakından takip ettiğimiz davalarda, kurgulara dayanarak hem de AİHM kararları ortadayken Kavala’yı içeride tutmak hukuksuzluktur. Bu durumda Saray İktidarı, kin ve intikam duygularıyla hareket ederek, yargı üzerinde kurduğu tahakkümü kullanıyor demektir. Bu tutukluluğun başka bir anlamı yoktur!” diyerek şunları yazdı:

Kendisinin de temennisine katılıyor ve söz veriyoruz: 14 Mayıs’tan sonra yargıda ve tüm kamu kurumlarında hukuk ilkelerine, insan haysiyetine ve insan haklarına saygı gösteren bir anlayış hakim hale gelecek!

Kaynak: Gerçek Gündem

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