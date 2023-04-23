Böyle olur AKP'nin bayram buluşması: Erdoğan, muhalefeti hedef aldı küçük çocuk sustu

GERÇEK GÜNDEM - Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda depremzede çocuklarla bir araya geldi.

Erdoğan, burada sözü çocuklara verdi. Enerji Bakanı olarak söz alan bir çocuğun, açıklamalarından sonra sözü aldı.

Çocuğa “Siz çok Gayretlisiniz, hele hele Karadeniz gazını çıkardınız ki, artık dışa bağımlılıktan kurtuluyoruz.” Dedi.

Enerji Bakanı olarak söz alan kız çocuğu, Erdoğan’a “Enerjide tam bağımsızlık kazanıyoruz” dedi.

Çocuğun susmasının ardından sazı yeniden eline alan Erdoğan, muhalefeti hedef almaktan geri durmadı.

“Ama sayın bakanımın bu muhalefet bizim dilimizden anlamıyor ya. Ne yapacağız onları?” diye sordu.

Erdoğan’ın sözlerini anlamayan kız çocuğu “Nasıl yani?” dedi.

Erdoğan, muhalefeti hedef alan sözlerine devam ederken, şunları söyledi:

“Biz gazı bulduk diyoruz, onlar diyor ki ‘nerede.’ Karadeniz’de. Nerede, Filyos’ta. Onlara sormak lazım, haritada bizlere Filyos’u gösterin ey muhalefet. Bilmezler. Nerede Filyos? Zonguldak’ta.”

Kaynak: Gerçek Gündem