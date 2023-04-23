Diyarbakır'dan aday gösterilen Sezgin Tanrıkulu: Seçileceğim, milletvekilliğini AKP'den alacağız

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CHP İstanbul Milletvekili ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Diyarbakır adayı olan Sezgin Tanrıkulu; Gerçek Gündem Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Faruk Eren'in sorularını yanıtladı.

Aslen Diyarbakırlı olan Avukat Sezgin Tanrıkulu’nun CHP’nin Diyarbakır Milletvekili Adayı olmasının ardında trajik bir gerçek de var. Eski Diyarbakır Barosu Başkanı Avukat Sezgin Tanrıkulu halefi ve arkadaşı Tahir Elçi’yi halen aydınlatılamayan, fail-i meçhul bir cinayetle kaybetti. Tahir Elçi 2015 yılında Hendek Operasyonu'nda yaşanan çatışmalar nedeniyle arar gören Dört Ayaklı Minare önünde yaptığı basın açıklaması sırasında sokakta çıkan çatışmalarda başına isabet eden bir kurşunla öldürüldü.

Sezgin Tanrıkulu, seçim çalışmalarını sürdürdüğü Diyarbakır’dan Gerçek Gündem'e konuştu.

Kürt siyasetçilerin Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) listelerinden Meclis’e girmesinin üzerinden on yıllar geçti. Ancak bu durumun ardından ne SHP ne onun birleştiği CHP; Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı illerden milletvekili çıkarabildi.

Sezgin Tanrıkulu’na son gelişmelerden umutlu olduğunu ifade ederken, Diyarbakır'dan milletvekili seçilebileceğini düşünüyor. Diyarbakır’ı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil eden 12 milletvekili bulunuyor. Son genel seçimlerde bu vekillerin 9’unu HDP, 3'ünü ise AKP aldı.

"BEN HEM SİYASİ HEM KÜLTÜREL OLARAK DİYARBAKIR'A AİTİM"

Uzun yıllardır Diyarbakır’dan milletvekili çıkaramamış bir partinin adayı olduğunu söylediğimizde Tanrıkulu, “Ben hem siyasi hem kültürel olarak Diyarbakır’a aitim. Ama aynı zamanda İstanbul’a aitim. 2010’da CHP’ye davet edildim ve o günün şartlarında İstanbul’dan aday gösterildim. Ama şimdi genel başkanımız cumhurbaşkanı olacak partimiz de iktidara aday. İktidara aday bir partinin Diyarbakır’dan adayı olmaması düşünülemez. Ben de bu iddiayla hem partimizin hem genel başkanımızın takdiriyle Diyarbakır’dan aday oldum” diyor ve ekliyor “Seçilme olasılığım yüksek”.

"HDP'DEN DEĞİL AKP'DEN MİLLETVEKİLLİĞİ ALACAĞIM"

Muhalefete muhalefet yapmak için çalışmadıklarını, amaçlarının muhalefeti büyütmek olduğunu söyleyen Sezgin Tanrıkulu, HDP’den, yeni adıyla Yeşil Sol Parti'den (YSP) değil, AKP’den milletvekilliği alacağını savunuyor. Sezgin Tanrıkulu’nun tahmini doğru ise Diyarbakır’ın 3 AKP milletvekilinden biri düşecek. Bunun doğru olup olmadığını anlamak için sadece 22 günümüz var.

Kaynak: Gerçek Gündem