Geleneği AKP bozdu: Teamülleri değiştiren Erdoğan, çocukları makamında istemiyor

GERÇEK GÜNDEM /

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen törenlerle kutlanırken AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlamalar hakkında kararları yine tartışma konusu oldu.

23 Nisan'da mevzuat ve teamüller gereği yürütmenin başı Anıtkabir'deki törenlere katılmıyor.

CUMHURİYETİN KURUCULARI ÇOCUKLAR İÇİN SEFERBER OLDU

Çocuk bayramı ise Himaye-i Etfal Cemiyeti’nin yani bugünkü ismiyle Çocuk Esirgeme Kurumu’nun 23 Nisan 1927’de bugünü "Çocuk Bayramı" ilan etmesi ile Türkiye'ye kazandırıldı. İl çocuk bayramı da olan bugün dönemin cumhurbaşkanı olan kurucu önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından himaye edildi. Atatürk, Çocuk Bayramı için gerçekleştirilen etkinliklerde arabalarından birini çocuklara tahsis etti.

Cumhurbaşkanlığı Bandosu da Çocuk Sarayı'nda bugün için konser verdi. Himaye-i Etfal Cemiyeti’nin bir binası 23 Nisan için Çocuk Sarayı yapıldı. Kurtuluş Savaşı kahramanlarından dönemin Başbakanı İsmet İnönü de Çocuk Balosu'na çocuklarla birlikte iştirak etti. 1928 yılında yapılan törenlerde ise çocuklara hediyeler dağıtıldı. Ailelerin çocukların bakımına önem vermesinin vurgulanması amacıyla ise 'Gürbüz Çocuk' yarışması düzenlendi.

1933 yılında ise Türkiye'nin tarihine damga vuracak bir gelenek Atatürk tarafından uygulamaya konuldu. Atatürk, çocukları 23 Nisan'da makamında ağırladı ve onlarla sohbet etti. 1923 yılından beri kutlamalarda çocuklar ön planda olsa da Atatürk'ün bu davranışı ile çocukların ülkenin geleceği olduğu vurgusu hafızalara kazındı. Bu geleneği devam ettiren devlet adamları çocukları koltuklarına oturtarak geleceğin inşası hakkında mesajı vermeyi sürdürdü.

GELENEĞİ AKP BOZDU

2013 yılında Ulusal ve Resmi Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklara koltuk devretme uygulaması kaldırıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu değişiklikteki gösterdiği sebep ise şu oldu: 'Çocuklarda olumsuz rekabete sebep olması.'

Milli Eğitim Bakanlığı; yoksulluk, yetersiz beslenme, terör, sokaklarda can güvenliği olmaması yerine koltuğa oturacak çocuğun seçiminin ailelerde ve küçüklerde stres yarattığını savundu.

ERDOĞAN ÇOCUKLARI MAKAMINDA İSTEMİYOR

Milli bayramlardaki olumsuz tavırlarıyla kamuoyunun dikkatini çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukları son olarak 2019 yılında cumhurbaşkanlığı makamında ağırladı. Makam 2014 yılında Çankaya'dan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne taşındı. 2019 yılından sonra ise çocuklar cumhurbaşkanı makamı yerine Vahdettin Köşkü ve Dolmabahçe Sarayı'nda ağırlandı.

Son olarak 2019 yılında; Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve beraberindeki öğrencileri Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul eden Erdoğan, koltuğunu Mamak Kuva-yi Milliye Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Ozan Sözeyataroğlu’na bıraktı. Sözyataroğlu, burada gazetecilerin de sorularını yanıtladı.

Geçtiğimiz yıllarda çeşitli gerekçelerle de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ndaki kutlamalar aşama aşama azaltılmıştı. Türkiye genelinde 1933 yılından beri stadyumda gerçekleştirilen spor ve dans temalı etkinlikler de AKP döneminde aşama aşama kaldırıldı. Laik uygulamaları tartışmalı bir şekilde gündeme getirmesiyle bilinen AKP döneminde çocukların katıldığı kutlamalar hakkında olumsuz tartışmalar gündeme getirildi.