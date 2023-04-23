Erdoğan elinde para destesiyle yola çıktı: "Seccadeye basıyorlar" diyen çocuğa 200 lira verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim otobüsüyle seyrederken, yanına gelen bir kız çocuğu, Millet İttifakı’na yönelik “Onlar seccadeye basıyorlar, ben AK Partiliyim” dedi.

Kız çocuğuna, “Oyy yerim ben seni. Bak neler diyor. Onlar diyor seccadeye basıyor" diyen Erdoğan, sarılarak, çocuğa 200 lira verdi.

Kılıçdaroğlu’nun yanlışlıkla bastığı seccade günlerce gündemden düşürülmemiş, Erdoğan kürsülerde seccadelerle görüntü vermişti.

Erdoğan’ın kız çocuğu ile yaşadığı diyalog sosyal medyada büyük tepki çekti.

NE OLMUŞTU?

CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun katıldığı bir iftar yemeğinden sonra çekilen fotoğrafta yerde seccadenin olması ve üzerine basıyor olmaları iktidara yakın isimler tarafından gündeme getirilerek eleştirildi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccade üzerinde durduğu fotoğrafını paylaşarak, "Ayakkabınız ile bastığınız yer, müslümanların secde ederken kullandığı seccadedir" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, söz konusu fotoğrafa ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu "Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm. Dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla. Buradan istismarcılık yapanları ve kullandıkları propaganda aparatlarını da milletimizin vicdanına bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

CHP'den yapılan açıklamada ise "Fotoğraf çekimi sırasında yaşanan yoğunluk ve fotoğraf çektirmek isteyenlerin telaşı nedeniyle, yerde bulunan seccade fark edilememiştir. Bu tür durumlara yönelik hassasiyeti herkes tarafından bilinen Sayın Genel Başkanımız ve İl Başkanımızın, ortaya çıkan bu talihsiz durum nedeniyle çok üzgün olduğunu belirtmek isteriz" sözleri kullanıldı.

Kaynak: Gerçek Gündem