İmamoğlu koltuğunu çocuklara devretti: Talimatını takip edeceğim

GERÇEK GÜNDEM /

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda uygulanan geleneği devam ettirdi.

İmamoğlu, İBB'de başlanlık koltuğunu çocuklara devretti. İmamoğlu'nun makamında ağırladığı Ecrin okul zeminin değişmesini talep etti.

Ekrem İmamoğlu bu talimatı yakından takip edeceğinin sözünü sosyal medyadan da verdi.

Ekrem İmamoğlu, "İstanbul’u zaten onlarla yönetiyordum bugün koltuk tamamen onların oldu. Ecrin okul zemininin değişmesini istedi, talimatını yakından takip edeceğim" ifadelerini kullandı.

İstanbul’u zaten onlarla yönetiyordum bugün koltuk tamamen onların oldu. Ecrin okul zemininin değişmesini istedi, talimatını yakından takip edeceğim. pic.twitter.com/QBflpSfC3h — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 23, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem