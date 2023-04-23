Kılıçdaroğlu'ndan TiKTok'ta gençlere çağrı: Büte bırakmadan ilk turda bitirelim

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, TikTok hesabında yayınladığı videoyla gençlere seslendi. Kılıçdaroğlu, üniversite öğrencilerinin sınav dönemlerine atıf yaparak; "Siz siz olun, derslerinize iyi çalışın ve kopya çekenlere sakın güvenmeyin. Bu seçimi büte bırakmadan ilk turda bitirellim" dedi.

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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TikTok üzerinden yaptığı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi.

Gençlere çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu; "Bu seçimi büt’e bırakmadan ilk turda bitirelim" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun TiKTok'ta yayımladığı videoda kullandığı ifadeler şöyle oldu:

“Gençler, biliyorsunuz ki kopya çekmek iyi değildir. Ama bu ülkeyi 20 yıldır yönetenler ne yazık ki derslerine çalışmamaya devam ediyor. Cumhur ittifakı, bu seçimde vaatlerini bizden kopyala yapıştır yapmış. Allah bunlara akıl fikir versin. Bakın bunların bir kısmını bir sene öncesinde bir kısmını da bir-iki hafta önce sizlerle paylamıştım. Gençler siz siz olun, derslerinize iyi çalışın ve kopya çekenlere sakın güvenmeyin. Bu seçimi büte bırakmadan ilk turda bitirelim.”

 
 
 

Kaynak: Gerçek Gündem

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