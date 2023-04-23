Akşener'den Erdoğan'a zehir zemberek sözler

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Konya'da Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı.

ERDOĞAN'A TERÖR SUÇLAMASI

Burada konuşan Akşener, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklendi.

"Seçime gidiyoruz söylenecek tek laf yok. Neler gündemde? PKK'lı olmak gündemde, kafir olmak gündemde, Kandille ahbaplık gündemde. Yav arkadaş ben Meral Akşener'im. Açtırma kutuyu söyletmeye kötüyü. Bu ele, bugüne kadar terörist eli değmedi. Allah hakkı için değmedi. O terörist eli bu ele değse vallahi keserim billahi keserim. Allah şahit olsun keserim" diyen Akşener, "Arkadaş, Recep Bey iftira atıp duruyorsun günahtır günah. Senin bu elinde PKK'nın eli var. Abdullah Öcalan'ın kardeşine 'bizim Mehmet' dedin. Yok, biz gereğini yapacağız. Oy kullanarak gereğini yapacağız, yuhalamaya lüzum yok. Bu elinde PKK var. Ne zamandır arkadaş, akraba oldunuz?" ifadelerini kullandı.

Akşener ayrıca "Onun diğer kardeşi TRT'de açıklama yapıyor. Peki, bu elde ne var? Bu elde de Hizbullah var. 2 elinde de terör örgütü. Bizim için PKK bir terör örgütüdür. Kahrolsun ve kahredeceğiz. Ama Konca Kurişler'in, Gaffar Okkanlar'ın katilleri de bizim için katil ve terör örgütüdür" sözlerini sarf etti.

"O AİLELERE DESTEK OLDUK"

ABB Başkanı Yavaş ise "Kimseyi aç ve açıkta bırakmayacağız diye söz vermiştik. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle insanlar evlerde ısınamıyor, doğalgaz alamıyorlardı, gelen zamlar dolayısıyla… Geçen yıl ve bu yıl üç taksit halinde 200 bin aileye doğalgaz yardımı yaptık. O ailelere, çocukları üşümesin diye destek olduk" diye konuştu.

* Mayıs ayına gelince bir ay bedava doğalgaz verdiler, havalar ısındıktan sonra… Bir de mutfaktaki gazları… İyi gaz veriyorlar, Allah razı olsun…