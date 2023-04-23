Saruhan Oluç TBMM'de konuştu: 'Cumhuriyet demokratikleşmediği için Kürt sorunu çözülemiyor'

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, TBMM'de 23 Nisan Özel oturumunda yaptığı konuşmada "Bugün Cumhuriyet demokratikleşmediği için Kürt sorunu çözülemiyor; Kürt sorunu çözülemediği için cumhuriyet demokratikleşemiyor" sözlerini sarf etti.

Saruhan Oluç TBMM'de konuştu: 'Cumhuriyet demokratikleşmediği için Kürt sorunu çözülemiyor'

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram tüm yurtta coşkuyla kutlanırken; TBMM Genel Kurulu özel oturumda bir araya geldi. 

Zaman zaman sinirlerin gerildiği kurulda HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç da kürsüye gelerek bir konuşma yaptı. 

"Bugün Cumhuriyet demokratikleşmediği için Kürt sorunu çözülemiyor; Kürt sorunu çözülemediği için cumhuriyet demokratikleşemiyor" diyen Oluç, "Kürt sorunu başta olmak üzere hiçbir sorunumuz yoktur ki konuşarak çözemeyelim, çatışma ve şiddet değil, diyalog ve karşılıklı müzakere, toplumsal uzlaşmadır esas olan" ifadelerini kullandı. 

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"HALK İRADESİ AYAKLAR ALTINA ALINMIŞTIR"

Türkiye'de çocuk işçiliği ve çocuğa yönelik istismar vakalarının artmakta olduğuna dikkat çeken Oluç, “Çocuk Bayramı olarak da kutlanan bugün milyonlarca çocuk; ana dilinde eğitiminden mahrum bırakılmaktan iş cinayetinde hayatını kaybetmeye, uyuşturucu batağında geleceğini yitirmeye kadar yaşının taşıyamayacağı çok ciddi sorunlarla karşı karşıyadır” ifadelerini kullandı.

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yüzyıl önce çocuklar için bayram olarak hayal edilmişti bugün. Buradan sözümüz olsun barış ve demokrasiyi, huzur ve refah içerisindeki ülkeyi çocuklara bırakmak boynumuzun borcudur. Bugün demokrasi ağır bir baskı altında. Kuvvetler ayrılığı, tek kişide toplanan kuvvetler birliğine geçmiştir. Denge- denetleme mekanizmaları çalıştırılmamakta. Meclis yürütmenin egemenliği altına alınmıştır. Kayyumlar rejimi yaratılmış, halk iradesi ayaklar altına alınmıştır."

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