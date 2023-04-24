Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş Ardahan'da | Kılıçdaroğlu: Onlar beşli çetelere çalışıyor, ben halka çalışacağım
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile birlikte Ardahan'da Halk Buluşması'nda yurttaşlarla bir araya geldi. Yurttaşlara seslenen Kemal Kılıçdaroğlu, AKP iktidarının aksine halk için çalışacağını vurguladı.
GERÇEK GÜNDEM /
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Ardahan'da Halk Buluşması'nda yurttaşlarla bir araya geldi.
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Ardahanlılara seslenen Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle oldu:
Yüce yaradan dünyayı adalet üzerine inşa etti. Adaleti ya getireceğiz, ya getireceğiz. Birlikte bütün Türkiye'ye hizmet vereceğiz. Bizim kitabımızda ayrımcılık yoktur.
İstedikleri kadar engel çıkarsınlar, biz bu ülkenin halkına güveniyoruz. Sizin için çalışacağız. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, kimsenin kimseye muhtaç olmadığı, her evde huzurun olduğu bir düzeni getireceğiz. Onlar beşli çetelere çalışıyor, ben halka çalışacağım. Onlara 418 milyar doları aktardılar. 418 milyar doları söke söke alacağım ve halka vereceğim.
Ben sizden bir şey istiyorum. Sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyun, kul hakkı yiyene oy vermeyin. Herkes bulunduğu yerde karnını doyuracak, herkes bulunduğu yerde huzur içinde yaşayacak. Onlar paraları beşli çeteler için harcıyor, Bay Kemal halk için harcayacak.
Doğu Ekspresi'nin son durağı Ardahan olacak. Köy okullarının tamamını açacağız. Gençler, ben de sizinle beraberim. Ardahan söz; Sahra Tüneli gelecek, çiftçi kazanacak, üretici kazanacak, her köyde öğretmen, veteriner olacak, hayvanlarınızın aşısı ücretsiz yapılacak. Bu bölgeyi özel ekonomi bölgesi ilan edeceğiz. Tarım ve hayvancılığa dayalı sanayi entegre tesisleri kurulacak. Kafkasların ve Orta Doğu'nun 25 milyar et ihtiyacını bu bölge karşılayacak.
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Kaynak: Gerçek Gündem