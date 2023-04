Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş Ardahan'da | Kılıçdaroğlu: Onlar beşli çetelere çalışıyor, ben halka çalışacağım

GERÇEK GÜNDEM /

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Ardahan'da Halk Buluşması'nda yurttaşlarla bir araya geldi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU: BİZİM KİTABIMIZDA AYRIMCILIK YOKTUR

Ardahanlılara seslenen Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle oldu:



Yüce yaradan dünyayı adalet üzerine inşa etti. Adaleti ya getireceğiz, ya getireceğiz. Birlikte bütün Türkiye'ye hizmet vereceğiz. Bizim kitabımızda ayrımcılık yoktur.



İstedikleri kadar engel çıkarsınlar, biz bu ülkenin halkına güveniyoruz. Sizin için çalışacağız. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, kimsenin kimseye muhtaç olmadığı, her evde huzurun olduğu bir düzeni getireceğiz. Onlar beşli çetelere çalışıyor, ben halka çalışacağım. Onlara 418 milyar doları aktardılar. 418 milyar doları söke söke alacağım ve halka vereceğim.



Ben sizden bir şey istiyorum. Sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyun, kul hakkı yiyene oy vermeyin. Herkes bulunduğu yerde karnını doyuracak, herkes bulunduğu yerde huzur içinde yaşayacak. Onlar paraları beşli çeteler için harcıyor, Bay Kemal halk için harcayacak.



Doğu Ekspresi'nin son durağı Ardahan olacak. Köy okullarının tamamını açacağız. Gençler, ben de sizinle beraberim. Ardahan söz; Sahra Tüneli gelecek, çiftçi kazanacak, üretici kazanacak, her köyde öğretmen, veteriner olacak, hayvanlarınızın aşısı ücretsiz yapılacak. Bu bölgeyi özel ekonomi bölgesi ilan edeceğiz. Tarım ve hayvancılığa dayalı sanayi entegre tesisleri kurulacak. Kafkasların ve Orta Doğu'nun 25 milyar et ihtiyacını bu bölge karşılayacak.

MANSUR YAVAŞ: HERKESE EŞİT HİZMET ETMEK ZORUNDASINLAR

İlk olarak yurttaşlara hitap eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da verilen hizmetleri anlattı. Cumhur İttifakı'nın hizmet edilmeyeceğine dair ithamlarına karşı hizmet odaklı çalıştıklarını vurguladı.

Mansur Yavaş, "Babalarının malını dağıtıyorlardı, onlardan başka kimse yapamazdı ya... Kapı kapı dolaşıp, koli dağıtıp insanları incitiyorlardı. İnancımıza göre bir elin verdiğini diğer el görmeden yapıyoruz. Verdiğimiz kartı önümüzdeki günlerde 5-6 milyon Ankaralı kullanacak. Kimin yardım aldığını kimse anlamayacak" ifadelerini kullandı.

Yavaş, "Ankara'da 200 bin aileye 16-17 aydır et parası yatırıyoruz. O parayı başka yerde harcayamıyor. 2 yıldır 200 bin aileye 3'er aylık mühletlerle doğal gaz parası yatırdık. Hükümet Karadeniz doğal gazını, Mayıs ayını beklemiş. Mayıs ayında ne kadar yanar bilmem" diye konuştu.

Mansur Yavaş, "Gerçek bir Müslümanın ağzından bal damlar, hakaret etmez, seçimden sonra herkese eşit hizmet etmek zorundasınız" sözleriyle AKP iktidarının ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylemlerini ve politikalarını eleştirdi.

EKREM İMAMOĞLU: BİR KİŞİNİN KONUŞTUĞU DEĞİL, 86 MİLYONUN İSTEDİĞİ OLACAK

Mansur Yavaş'ın ardından kürsüye Ekrem İmamoğlu çıktı. Ekrem İmamoğlu, "Ardahan'ın ihmal edilmiş her noktasını biliyoruz. Akrabalarınızla Esenyurt'ta, Beylikdüzü'nde bir aradayım. Ardahan'ın her noktaya bağlantısı olmalı, Kars tren yoluyla bağlantısı olsa, Karadeniz bağlantı yolunu bitirsek kötü mü olur? Ardahanlılar göç etmek zorunda kalmaz" diye konuştu.

İmamoğlu, "Bir avuç insanın dönemi bitsin, 86 milyon insanın dönemi başlasın mı? İhmal edilenler, yok sayılanlar, hakkı yenilenler, kıymeti bilinmeyenler, emeğinin karşılığını alamayanlar, 86 milyon iktidar olacak. Hep birlikte iktidar olacağız. Milletin iktidarında ülkeyi iki koldan ayağa kaldıracağız. Memleketin her köşesi güzelleşecek. Bir kişinin konuştuğu değil, 86 milyonun istediği olacak. Ülkemizin her tarafını bolluk ve bereketle kaplayacağız" dedi.

