Ekrem İmamoğlu: Bir avuç insanın dönemi bitecek; 86 milyon insanın dönemi başlayacak

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yardımcıları İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Ardahan’ı ziyaret etti. Yağmura rağmen Kongre Caddesi’ni dolduran Ardahanlılar, 3 lidere sevgi gösterilerinde bulundu.

İMAMOĞLU: “KILIÇDAROĞLU LİDERLİĞİNDE YENİ BİR BAŞLANGIÇ YAPACAĞIZ”

Yaklaşık 8 ay önce Ardahan’a Şehirlerarası Otobüs Terminali açılışı için geldiğini hatırlatan Ekrem İmamoğlu “Beraberce burada Faruk Demir Başkanımın da gayretleriyle Ardahan'a yakışan bir şehirlerarası otobüs terminali açtık. Beğendiniz inşallah. 15 Mayıs'tan sonra bu görüşmemizi sıklaştırmak ister miyiz? Sıklaştırmak sizin elinizde. Ne yapacağız? Oylarımız tavan yapacak. Sandıklar patlayacak. Özgür Bey'i ve Asım Hoca'yı size emanet ediyoruz. Var mısınız? Çok iyi. O zaman hep birlikte, Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde yeni bir başlangıç yapacağız. Tabii bu bizim için aynı zamanda üretim demek, çözüm demek, icraat demek, insan ayırt etmeden, sık sık yeni açılışlarda bulunmak demek, buluşmak demek. Temel atma törenlerinde buluşmak demek” dedi.

İstanbul’da çok sayıda Ardahanlı ve Karslı tanıdığı, komşusu olduğunu aktaran İmamoğlu, “Karadeniz yanı başınızda. Kars hemen burada. Kars'ın tren yolunu buraya bağlasak kötü mü olur? Çok iyi olur. Karadeniz'e bağlantısını hızla bitirip, Karadeniz'le bağını güçlendirsek kötü mü olur? Hayır, çok iyi olur. Ardahan'ın hemen sınırını güçlü bir şekilde Gürcistan'a taşısak, Azerbaycan'a taşısak ve yurt dışı bağlantıları güçlü olsa, işte o zaman ne olur biliyor musunuz? Bu şehrin kadını, erkeği, genci, çoluğu çocuğu güçlenir. Bu güzel şehri bırakmak zorunda kalmaz. Göç etmek zorunda kalmaz. Burada sosyal yaşam güçlenir. İnsanlar burada yaşar” diye konuştu.

“BİR AVUÇ İNSANIN DÖNEMİ BİTSİN Mİ?”

“Sayın Cumhurbaşkanımızın, ülkemizin 13. Cumhurbaşkanı’nın bize emanet ettiği kentleri, dünyanın en güzel kentleri haline getireceğiz” diyen İmamoğlu, “Memleketin şehirleri doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine, son 20 yıldır yaşamın kötüleştiği, insanların fakirleştiği alanlara dönüştü. Biz, bunu sona erdireceğiz. Bu ülkenin kaynaklarını 86 milyona ayıracağız, bir avuç insana değil. O bir avuç insanın dönemi bitsin mi? Seksen altı milyon insanın dönemi başlasın mı? Evet. İşte fırsat sizin elinizde; oyunuzda, oyunuzda. Mülakat uygulamasıyla devlet kadrolarını milletin evlatlarından alıp, kendi bir avuç insanlarının çoluğuna, çocuğuna, akrabasına, eşine, dostuna… Bir aileden 8-10 tane makam üreten dönemin sona erip, sizin pırıl pırıl evlatlarınıza verilmesine hazır mıyız? Biz, milletin evlatları için geliyoruz. İktidarda siz olacaksınız. İhmal edilenler, yok sayılanlar iktidar olacak göreceksiniz. Hakkı yenenler, kıymeti bilinmeyenler, 86 milyon insanımızı iktidar olacak. Bu memleketin her insanı eşit. Emeğinin karşılığını alamayanlar iktidar olacak. Hep birlikte iktidar olacağız, hep birlikte” ifadelerini kullandı.

“MİLLETİN İKTİDARINDA TÜRKİYE'Yİ İKİ KOLDAN AYAĞA KALDIRACAĞIZ”

“Milletin iktidarında Türkiye'yi iki koldan ayağa kaldıracağız, size söz veriyoruz” diyen İmamoğlu, “Hem ülke ayağa kalkacak hem de bütün şehirlerimiz. Ardahan da gelişecek, ülkemizin en ucundaki Edirne’de. Sinop da gelişecek, Hakkari de. Memleketin her köşesi güzelleşecek. Devlet tecrübesini ve devlet aklına sahip Cumhurbaşkanı adayımız ve 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde, devletimiz hızla toparlanacak. Devletimiz yeniden kurumları saygın, kurallar ülkesi olacak. Bir kişinin konuştuğu değil, 86 milyon insanın istediği olacak. Yollarınız yarım kalmayacak, yollarınız bitecek. Tünelleriniz bitecek. Hiç endişe etmeyin. Ekonomide, eğitimde, sağlıkta çok büyük adımlar atacağız. Ülkemizin her tarafını bolluk ve bereketle kaplayacağız. İhtiyaçlarına eğileceğiz insanlarımızın ve biz şehirlere gelmiş insanlarımızın ihtiyaçlarını karşılayarak, milleti zenginleştireceğiz. Biz, iyi bir ekibiz. Devlet yönetmeyi de şehir yönetmeyi de biliyoruz. Çok güçlü bir kadromuz var. Vatandaşı gönülden dinleyen, 86 milyon insanının gözüne sevgiyle, saygıyla bakan, özen gösteren, Atatürk'ün gözleri gibi insanına bakan yöneticileriz biz” şeklinde konuştu.

“ANKARA'DA, İSTANBUL'DA ÇOK BÜYÜK BÜTÇELERİ YÖNETTİK”

Ahlaklı, temiz ve bereketli bütçe yönetimi yapacaklarını belirten İmamoğlu, “Ankara'da, İstanbul'da çok büyük bütçeleri yönettik. Birçok bakanlığın, devlet kurumunun daha büyük bütçelerini yönettik. Ve biliyorsunuz, dört yılı aşkın süredir gözleri bizim üzerimizde. Mercekle bakıyorlar. Uydurma davalar açıyorlar. Hakkımızda mahkumiyet kararı verecek kadar partizan davranıyorlar. Ama ne bulabildiler? Hiçbir şey. Çünkü biz, ahlaklı ve temiz bir bütçe yönetimi sergiliyoruz. Bütün işlerimizi halkın gözü önünde yapıyoruz. Meclis’i de halkın gözü önünde, ihaleyi de halkın gözü önünde. İşte o sayede İstanbul'da, Ankara'da, her yerde bolluk ve bereket var. Bizden önceki yönetimden daha fazla sosyal yardımda bulunuyoruz. Daha fazla metro yapıyoruz. Onların yapamayıp yarım bıraktıklarını, onların hiç başlayamadıklarını aldık, yaptık, bitirdik, vatandaşımızın hizmetine açtık. Çatlasınlar da patlasınlar. Daha fazlasını yapacağız. 15 Mayıs'tan sonra, sadece İstanbul'un, Ankara'nın. İzmir'in, Adana'nın, Mersin'in değil, memleketin bütçesine bereket gelecek” dedi.

“14 MAYIS'TA, 86 MİLYON İNSANIMIZIN VİCDANI GALİP GELECEK”

“Türkiye'de bir kişinin bile ahlakından, dürüstlüğünden şüphe duymadığı, erdemli, hak, hukuk ve adaletin temsilcisi 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kılıçdaroğlu geliyor” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Halka en yararlı, en doğru bütçe yönetimini hep birlikte ayağa kaldıracağız. Milletin vicdanını temsil eden yönetim olacağız. 14 Mayıs'ta, 86 milyon insanımızın vicdanı galip gelecek. Bir avuç insan kaybedecek. Onları evlerine göndereceğiz. Onlara ‘güle güle’ diyeceğiz. Ne dediler? İstanbul'u kaybeden, Türkiye'yi kaybeder. İstanbul'u kazanan. Türkiye'yi kazanır dediler. Hayatlarında ilk kez doğru söylediler, ilk kez. Bizim iktidarımızda Türkiye kazanacak. Seçimlere hep beraber coşa coşa gideceğiz. Var mıyız? Harika. Sandıklarda oylar patlayacak; var mıyız? Sandıklarda görev alacağız; var mıyız? O zaman Ardahan da kazanacak, Türkiye de kazanacak, İstanbul da kazanacak, Ankara da kazanacak. Şimdi az önce burada kardeşim dedi ki, ‘Yolumuz uzun, gençler hep birlikte bizimle beraber.’ Biri de yazmış ‘İmamoğlu değil, sanki emmim oğlu’ demiş. Biri de demiş ki, ‘Geliyoruz yavaş yavaş.’ Ben zaten buraya sizin kardeşiniz, emmi oğlunuz, arkadaşınız, evladınız olarak geldim. Özellikle gençlerin abisi olarak geldim. Evlatlarınız ve gençleriniz, başta Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na, sonra bizlere emanet. Hiç endişe etmeyin. Bir İstanbul sözü alıp, buradan ayrılacağım. İstanbul sözü bunun adı. Şimdi Türkiye'ye geliyor. Var mıyız gençler? Her şey çok güzel olacak.”