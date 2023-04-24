Kilis’te nefret cinayetine ‘sert baktın’ gerekçesi

Kilis’te yaşayan 18 yaşındaki Muhammed Ferid Derviş, bıçaklanarak öldürüldü. Derviş’in amcası Gerçek Gündem’e yaptığı açıklamada olayın sokak kavgası değil, ‘ırkçı cinayet’ olduğunu belirtti.

Sema Kızılarslan Sema Kızılarslan
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Kilis’te nefret cinayetine ‘sert baktın’ gerekçesi

Bayramın üçüncü günü arkadaşlarıyla birlikte Kilis merkeze gezmeye giden ​​geçici koruma statüsü altındaki Suriyeli göçmen Muhammed Ferid Derviş, kalbinden ve karnından bıçaklanarak öldürüldü.

Olayın nasıl yaşandığını Gerçek Gündem’e anlatan Muhammed’in amcası Abdulbasit Derviş şöyle konuştu: ‘‘Bayram günü Muhammed ve arkadaşları Kilis merkeze gitti. Telefonu bozulmuştu. Telefonunu satıp yenisini alacaktı. Yolda yürürken 7 kişilik bir grup, ‘Bize neden sert baktınız?’ diyerek tartışmaya başlamış. Muhammed’in yanında iki arkadaşı daha vardı Suriyeli. Tartışma sırasında Muhammed, ‘Biz size bakmadık’ demiş ama baktın-bakmadın derken kavga büyümüş.

Muhammed’i kalbinden ve karnından bıçaklamışlar. Hemen hastaneye kaldırıldı. Kavgaya karışanlar ve bıçaklayanlar gözaltına alındı. Şu an Emniyet Müdürlüğü’nde. Kamera kayıtlarından gördük. Ellerinde hem silah hem de bıçak vardı. İki Türk Muhammed’i ellerinden tutuyor, diğeri de bıçaklıyor. Avukatımız yok. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Acımız çok büyük. Kilis’te kavgalı, küs olduğumuz kimse yoktu.’’

İnsan Hakları Aktivisti Taha Elgazi ise ‘‘Yıllardır ‘Bana baktın, bakmadın’ kavgası bahanesi öne sürülerek Suriyelilere saldırılıyor’’ dedi. Elgazi, olayın takipçisi olduklarını söyledi ve şu değerlendirmeyi yaptı:

‘‘Böyle olaylarda Türk, Suriyeli gibi kelimeleri kullanmayı sevmiyorum ama olan bu, Muhammed’e saldıranlar ve öldürenler Türk. Ümit Özdağ'ın Kilis'te bulunduğu gün oldu bu olay. O gün yaptığı konuşmada ‘Suriyelilerin hepsini göndereceğiz, bunların burada bir işi kalmadı’ demişti. Geçtiğimiz aylarda da Ümit Özdağ’ın İzmir’de ruhsat ve kimlik sorduğu Suriyeli kuyumcu silahlı saldırıya uğramıştı. Bunların hepsi tesadüf mü? Ümit Özdağ’ın gittiği yerlerde saldırılar ve olaylar artıyor.

 Yıllardır ‘Bana baktın, bakmadın’ kavgası bahanesi öne sürülerek Suriyelilere saldırılıyor. Muhammed’i tam kalbinin ortasına bıçak saplayarak öldürmüşler. İlk müdahale hastanede yapıldı ama maalesef kurtarılamadı. Muhammed’in babası şok içinde. Aile çok üzgün. Defin işlemi bugün gerçekleşti. Ben çarşamba günü Kilis’e gideceğim, olayla ilgileneceğiz.’’

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