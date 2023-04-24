EYT, 3600 ek gösterge, KYK kredi faizleri... Erdoğan yine Kılıçdaroğlu'nun izinde: Gençlere ucuz telefon da listeye girdi

GERÇEK GÜNDEM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa’nın Gemlik ilçesinde SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni öncesinde konuştu.

Erdoğan, burada yaptığı açıklamalarda, üniversite öğrencilerine bir kereliğine “vergisiz cep telefonu ve bilgisayar alma hakkı” vaadini tekrarladı.

Erdoğan, “Üniversiteli gençlerimize bir kez vergisiz cep telefonu ve bilgisayar alma hakkı getiriyoruz” dedi.

Erdoğan’ın geçtiğimiz haftanın ardından bu kez Bursa’da aynı vaadi tekrarlaması, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2021’deki vaatlerini akıllara getirdi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 4 Eylül 2021’de yayınladığı videoda, gençlere cep telefonu ve oyun konsollarında ÖTV’nin sıfırlanacağını müjdelemişti.

Kılıçdaroğlu, yayınladığı videoda "Sizden çalınanları telafi edeceğim" ifadelerini kullanmış ve vaatlerini sıralamıştı.

KILIÇDAROĞLU SÖYLÜYOR; ERDOĞAN YAPIYOR

Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’nun “gençler için telefon ve bilgisayarda ÖTV’nin kaldırılması” vaadini tekrarlanması akıllara geçmiş örnekleri getirdi.

Kılıçdaroğlu, daha önce, EYT, 3600 ek gösterge, KYK kredilerinden faizlerin sıfırlanması, faturalardan TRT payının kaldırılması gibi pek çok konuda vaatlerde bulunmuştu.

Erdoğan, bu vaatlerin hepsini yurttaşlara müjde diye sunarak tek tek yapmaya koyulmuştu.



Kaynak: Gerçek Gündem