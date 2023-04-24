Nevşehir ve ilçelerinde oy kullanacak seçmen sayısı açıklandı

Nevşehir merkez ve ilçelerinde oy kullanacak seçmenlerin sayıları belirlendi.

14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekilliği seçimlerinde Nevşehir’de toplam 224 bin 359 seçmen oy kullanacak.

Nevşehir ve ilçelerde sandık başına gidecek kişi sayısı şu şekilde:

- Nevşehir Merkez: 106 bin 91,

- Acıgöl: 14 bin 16,

- Avanos: 2 bin 479,

- Derinkuyu: 15 bin 205,

- Gülşehir: 16 bin 681,

- Hacıbektaş: 8 bin 851,

- Kozaklı: 10 bin 514,

- Ürgüp: 28 bin 522 kişi.

Kaynak: Gerçek Gündem