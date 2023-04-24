Nevşehir ve ilçelerinde oy kullanacak seçmen sayısı açıklandı

Nevşehir’de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde oy kullanacak seçmen sayısı belli oldu.

Son Güncelleme:
Nevşehir ve ilçelerinde oy kullanacak seçmen sayısı açıklandı

Nevşehir merkez ve ilçelerinde oy kullanacak seçmenlerin sayıları belirlendi.

14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekilliği seçimlerinde Nevşehir’de toplam 224 bin 359 seçmen oy kullanacak.

Nevşehir ve ilçelerde sandık başına gidecek kişi sayısı şu şekilde:

- Nevşehir Merkez: 106 bin 91,

- Acıgöl: 14 bin 16,

- Avanos: 2 bin 479,

- Derinkuyu: 15 bin 205,

- Gülşehir: 16 bin 681,

- Hacıbektaş: 8 bin 851,

- Kozaklı: 10 bin 514,

- Ürgüp: 28 bin 522 kişi.

Kaynak: Gerçek Gündem

Son Güncelleme:
Niğde ve ilçelerinde oy kullanacak seçmen sayısı belli oldu Niğde ve ilçelerinde oy kullanacak seçmen sayısı belli oldu
Kötü haber geldi.. Ekran ömrünü tamamlıyor! FOX TV iddiayı doğruladı Kötü haber geldi.. Ekran ömrünü tamamlıyor! FOX TV iddiayı doğruladı
Bayram sonrası işinize yarayacak.. Evi temizlemenin 8 kolay yolu Bayram sonrası işinize yarayacak.. Evi temizlemenin 8 kolay yolu
Bahçeli destek istedi, Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı! Bahçeli destek istedi, Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı!
ÇOK OKUNANLAR
Ekonomistlerden döviz hesabı olanlara uyarı Ekonomistlerden döviz hesabı olanlara uyarı
İktidara yakın şirket, anket sonuçlarını paylaştı: Erdoğan ilk turda kazanıyor İktidara yakın şirket, anket sonuçlarını paylaştı
Son anket: Seçim ikinci tura kalıyor, Kılıçdaroğlu 1.3 puan farkla kazanıyor Son anket: Seçim ikinci tura kalıyor, Kılıçdaroğlu 1.3 puan farkla kazanıyor
Kulislerde konuşulanlar ortaya çıktı | Son anketlerin AKP'deki yankıları: 'Bu koşullarda mucize' Son anketlerin AKP'deki yankıları: 'Bu koşullarda mucize'
Galatasaray'da kaos büyüyor: Okan Buruk suçladı, Gomis yalanladı; 'Muslera tarafını seçti' iddiası Galatasaray'da kaos: Okan Buruk suçladı, Gomis yalanladı; 'Muslera tarafını seçti' iddiası