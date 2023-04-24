Niğde ve ilçelerinde oy kullanacak seçmen sayısı belli oldu
Niğde’de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde oy kullanacak seçmen sayısı açıklandı.
Niğde’de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde 259 bin 11 kişi oy kullanacak.
Niğde ve ilçelerinde oy kullanacak seçmen sayısı şöyle:
- Merkezde 161 bin 980,
- Bor’da 45 bin 466,
- Altunhisar’da 8 bin 668,
- Çamardı’da 9 bin 326,
- Çiftlik’te 17 bin 444,
- Ulukışla’da 16 bin 127 kişi sandık başına gidecek.
Kaynak: Gerçek Gündem
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