Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs'ta sandıkları gümbür gümbür patlatmaya var mısınız?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yapılacak olan SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni'ne katılmak üzere Bursa'ya geldi.

Erdoğan, Bursa'nın Gemlik ilçesinde açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan’ın temel atma törenindeki açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

14 Mayıs’ta gümbür gümbür sandıkları patlatmaya var mıyız? Sandıklara sahip çıkmaya var mıyız?

Bay Bay Kemal cezaevlerini boşaltacağız diyor. Bu ülke hukuk devleti ya, neyi boşaltıyorsun?

Bunlar şehitlerimizin kanını yerde bırakmaya var. Ama biz şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız. Biz Cudi’de var mıyız? Gabar’da var mıyız? Burada teröristleri gömdük mü? Gelin şimdi 14 Mayıs’ta da bu 7’li masayı gömelim.

Siz onlara 14 Mayıs’ta sandığa gömerek bütün heveslerini kursaklarında bırakacaksınız.

Bunların tek gayesi bize kaybettirerek, ülkenin ve milletin kazanımlarını yıkmaktır.

Eskiden İstanbul İzmir arası ne kadardı. 7 buçuk saat, 3 saat 15 dakikaya indirdik mi?

Bay Bay Kemal sen İzmir milletvekilisin di mi? Ne yaptınız İzmir’e ya? Ama İstanbul İzmir arasını 3 saat 15 dakikaya indiren AK Parti. Biz yaparız, siz yıkarsınız.

Bursa, 14 Mayıs’ta çocuklarımızın geleceğine sahip çıkıyor muyuz? 14 Mayıs’ta 21 yıllık kazanımlarımızı daha da ileri taşıyor muyuz? Türkiye Yüzyılı’nın inşası için bismillah diyor muyuz?

Bursa’ya da Gemlik’e de böylesi yakışır. Gece gündüz çalışmaya var mıyız? Karşımızdaki Cumhurbaşkanı adaylarının ve muhalefet partilerinin hepsini üst üste koyun, sadece son birkaç yıldır, son birkaç ayda yaptığımız projelerin yanına bunlar yaklaşabilir mi?

Bay Bay Kemal ne yapacak? Londra’nın meşhur tefecilerinden 300 milyar dolar getirecekmiş. Ziya Paşa’nın güzel bir sözü var. Eşek ölür kalır semeri, insan olur kalır eseri. Bay Bay Kemal, böyle atmakla olmuyor. Esrar, eroin kaçakçılarından para getireceksin.

Gençler evliliğe karşı durmak yok ha. Bu LGBT’cilere bakmayın. CHP LGBT’ci, İYİ Parti LGBT’ci. HDP LGBT’ci.

Milletimizin canını yakan enflasyonu kalıcı olarak tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız. Daha önce yaptık yine yapacağız. Aşırı fiyat artışlarının gerisindeki açgözlülerden hesap soracağız.

Ülkemizin altyapısını büyütmeden, soframızı koyduğumuz ekmeği büyütemeyiz. Türkiye Yüzyılı ile bunu başaracağız.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Gerçek Gündem