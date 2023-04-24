Bahçeli destek istedi, Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim çalışmaları kapsamında yaptığı konuşmada Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Bahçeli, "Ne kadar histerik tip varsa CHP'nin dibindedir" dedi.

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Bahçeli destek istedi, Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kastamonu'da gerçekleştirilen "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantısında konuştu.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Bahçeli, "Kılıçdaroğlu etnik ayrıştırmaya kalkışmıştır. PKK ile müzakere Kılıçdaroğlu'nun gündemindedir. Yeşil Sol Parti Kılıçdaroğlu ile yan yanadır. Diyanet İşleri Başkanlığını kaldıracağını Türk askerini Irak ve Suriye'den çekeceğini açıklayan Kılıçdaroğlu ile iş birliği içerisindeler. Ne kadar histerik tip varsa CHP'nin dibindedir" dedi.

"DÜNYANIN KAÇ BUCAK OLDUĞUNU ÖĞRETECEK MİSİNİZ?"

Bahçeli, "Ülkemiz bir yol kazasına mahkum olmamalıdır. Yazılan dış menşeli senaryolara çığ gibi tepkiler gelmelidir. Şu sorularıma okkalı bir cevap veriniz. Sel ve su baskınlarını istismar edenleri 14 Mayıs'ta şaşkına çevirecek misiniz? Nerede bu devlet diye maksatlı soru soranlara dünyanın kaç bucak olduğunu öğretecek misiniz?" diye sordu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Devlet Bahçeli MHP Kemal Kılıçdaroğlu CHP
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