Bahçeli'nin Kastamonu mitingi öncesi 'Sinan Ateş' pankartı mücadelesi: İYİ Partililer astı, MHP'liler engellemeye çalıştı

Bahçeli'nin Kastamonu ziyareti öncesi, İYİ Parti binasına Sinan Ateş pankartı asıldı. Pankartın üzeri, üst katta bulunan MHP binasından sallandırılan bayrakla kapatıldı. İYİ Partililer daha sonra Saadet Partisi binasından aynı pankartı tekrar astı.

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Bahçeli'nin Kastamonu mitingi öncesi 'Sinan Ateş' pankartı mücadelesi: İYİ Partililer astı, MHP'liler engellemeye çalıştı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Kastamonu’da yapacağı miting öncesi, İYİ Parti binasına “Sinan Ateş’in katillerinden hesap soracağız” pankartı asıldı.

Kastamonu İstiklal’de yer alan habere göre, asılan Sinan Ateş pankartının üstü, daha sonradan üst katta bulunan MHP binasından sallandırılan bayrakla kapatıldı.

Kastamonu Açıksöz Gazetesi’nin haberine göre, İYİ Partililerden bir hamle daha geldi.

MHP’liler tarafından üzeri kapatılan Sinan Ateş pankartı, İYİ Partiler tarafından MHP’nin üst katındaki Saadet Partisi İl Başkanlığı binasına tekrar asıldı.

Bahçeli'nin Kastamonu mitingi öncesi 'Sinan Ateş' pankartı mücadelesi: İYİ Partililer astı, MHP'liler engellemeye çalıştı - Resim : 1

Gazeteci Fatih Ergin de sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Kastamonu'da Bahçeli'nin yapacağı miting öncesi miting alanından görülebilen İYİ Parti binasına asılan, “Sinan Ateş’in katillerinden hesap soracağız” pankartı üst kattaki MHP binasından sallandırılan 3 hilal ile kapatıldı! Bu cinayetin üstünü örtemeyeceksiniz! Hesap sorulacak!” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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